Danimarka maçındaki karar çok tartışılmıştı: İngiltere'nin kazandığı penaltının arkasında Boris Johnson mı var?

İngiltere'nin Danimarka maçında kazandığı penaltının tartışmaları sürerken İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

EURO 2020 finalinde İngiltere, İtalya ile kozlarını paylaşacak. Ancak dev final öncesi yarı finalin yankıları devam ediyor.

Yarı finalde Danimarka ile karşılaşan İngiltere, uzatmalarda bulduğu penaltı golüyle adını finale yazdırmıştı. Penaltı pozisyonunda Sterling'e müdahale olup olmadığı tartışmaları devam ederken İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan bir makalede, İngiltere'nin tartışmalı penaltısı Başbakan Boris Johnson ile ilişkilendirildi.

Boris Johnson'ın Avrupa Süper Ligi projesine karşı çıkmasından ve oluşumu engellemesinden dolayı kurtarıcı olarak görüldüğü ve bu penaltının da bir hediye olduğu iddia edildi.

Avrupa'nın 12 dev kulübünün ortak imzasıyla kurulan Avrupa Süper Ligi'ne tepkiler çığ gibi büyümüş ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson da tavrını net bir biçimde ortaya koyarak Süper Lig'in karşısında durmuştu.

Boris Johnson ne demişti?

Süper Lig projesini engellemek için yeni yasalar getirme sözü veren, İngiliz kulüplerin bu projeye dahil olmamaları için "ne gerekiyorsa" yapacağını söyleyen Johnson, şöyle konuşmuştu:

"Hükümetimiz, Avrupa Süper Ligi projesini bitirecek. Hatta bu ülkede Avrupa Süper Ligi maçı oynanmasını yasaklayacağım."

"UEFA, Dünya Sağlık Örgütü’nü görmezden geliyor!"

Yazıda ayrıca UEFA'nın Wembley'de 60 bin taraftarla yapılacak final hakkında Dünya Sağlık Örgütü ve çeşitli ülkelerden yapılan çağrıları görmezden geldiği de kaydedildi ve "Yazık çünkü bu takımın yardıma ihtiyacı yok. UEFA, Dünya Sağlık Örgütü'nün başlattığı alarm çığlığını görmezden geliyor" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak karşılaşmalara 60 binin üzerinde biletli seyirci kabul edileceğinin açıklanmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü, EURO 2020'ye ev sahipliği yapan ülkelerde Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesinin endişe verici olduğunu açıklamıştı.

Takımlarını yerinde desteklemek için maça giden en az 300 Finlandiyalı Koronavirüs'e yakalanmıştı.

Arsene Wenger: Penaltı değil

Raheem Sterling’in Danimarka karşılaşmasındaki penaltı pozisyonunu FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger de değerlendirdi.

beIN SPORTS'ta karşılaşmayı yorumlayan Wenger, "Penaltı yok, VAR neden hakemden bakmasını istemedi, anlamadım" şeklinde konuştu.