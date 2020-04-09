Danimarka karantinaya girdi, seks oyuncakları satışı yüzde 110 arttı!

Danimarka'da ulusal karantina başladığından beri seks oyuncakları satışlarının yüzde 110'a çıktığı belirtildi.

İskandinavya'nın en büyük seks oyuncakları perakendecisi Sinful'a göre, Danimarka'da 11 Mart'ta başlayan karantinadan beri seks oyuncakları satışı iki katından fazla arttı.

Sinful şirketi, nisan ayının ilk haftasında Danimarka'daki satış artışının yüzde 110'a vardığını duyurdu.

Sputnik'in haberine göre; ülkenin seks oyuncaklarının incelendiği en büyük websitesi Eroti.dk da geçen yılın aynı dönemine kıyasla karantina döneminde ziyaretçi sayısının üç katından fazla arttığını açıkladı.

Önce temizlik maddesi, sonraseks oyuncağı

Sinful'un ortaklarından Mathilde Mackowski, 11 Mart'ta Sosyal Demokrat Partili kadın Başbakan Mette Frederiksen karantina ilan ettiğinde başta herkesin paniklediği ve tuvalet kağıdı, diş macunu gibi şeyler stoklamaya yöneldiği, seks oyuncakları satışındaki patlamanın asıl son 7 günde gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

Sinful şirketi, Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya'da internet üzerinden sipariş veren müşterilerine her gün yaklaşık 1500 paket postalıyor.

İskandinavya çapında nisanın ilk haftasındaki satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ikiye katlanmış durumda.