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Dünya

Danimarka, Kabil Büyükelçiliği'nde çalışan Afganları tahliye edecek

12 Ağustos 2021 16:01

Afganistan’da Taliban’ın ilerleyişi sürerken Danimarka milletvekiller, Kabil’deki Danimarka Büyükelçiliği’nde çalışan Afganların tahliye edilmesi ve iki yıl Danimarka’da oturma izni almasını kabul etti.

Euronews’da yer alan habere göre, onaylanan plan, Kabil'deki Danimarka Büyükelçiliğinde ve Danimarka birlikleri için tercüman olarak çalışan kişiler için geçerli olacak.

2006'da Kabil'deki büyükelçiliğini açan Danimarka, diğer Batılı ülkeler gibi, yakın zamanda Afganistan'dan kalan birliklerini çekmişti.

Büyükelçilikte son 2 yılda çalışan mevcut ve eski personele, eşlerine ve çocuklarına tahliye için hak tanındı.

Danimarka hükümeti, ülkelerindeki istikrarsızlık nedeniyle Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesini askıya almayı planladığını henüz duyurmadı.

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