Danimarka göçü azaltmak için Afrika'da doğum kontrolünü destekleyecek

Danimarka gelişmekte olan ülkelere doğum kontrolü için daha fazla destek vereceğini açıklarken bunun "Avrupa'daki göç baskısını azaltabileceğini" söyledi.

Kalkınma İşbirliği Bakanı Ulla Tornaes, hükümetin destek programına 14 milyon dolar aktaracağını söyledi.

Londra'da bir toplantıda konuşan Tornaes, istenmeyen gebeliklerin dünyanın en yoksul ülkelerinde büyük toplumsal ve insani bedellere yol açtığına dikkat çekerken Afrika'daki nüfus artışını sınırlamanın da önemli olduğunu belirtti.

Bu ülkelerde 225 milyon kadının aile planlaması yöntemlerine erişimi olmadığını vurgulayan Danimarkalı bakan, bu yüzden genç kadınların eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Afrika'daki nüfus artışını sınırlamanın dış politika ve güvenlik politikası olarak Danimarka hükümeti açısından önemli olduğunu belirten Torneas, "Eğer Afrika'da nüfus artışı böyle giderse bugün 1,2 milyar olan nüfus 2050'da 2,5 milyar olacak" dedi ve ekledi:

"Avrupa üzerindeki göç baskısını azaltmanın bir yolu da bazı Afrika ülkelerindeki çok yüksek doğum oranlarını sınırlamaktır."

Danimarka, diğer AB ülkeleri gibi son yıllarda sığınma başvurularında bir artış yaşadı.