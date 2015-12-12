Danimarka, göçmenlerin ziynet eşyalarına el koyacak

Danimarka'da, ülkeye gelen göçmenlerin ziynet eşyasına el konarak masrafları karşılanmasını öngören kanun çıkarıldığı belirtildi.

Hürriyet’in haberine göre İsveç Devlet Televizyonu SVT'nin haberinde, geçen hafta Danimarka'da, Adalet ve Göçmen Bakanı Sören Pind'in sığınmacıların ziynet eşyasına el konulması gerektiğini savunarak, "Böylece elde edilecek gelir, mültecilerin masraflarını karşılamak için kullanılabilir" açıklamasından sonra önerinin, hafta içi kanunlaştığı bildirildi.

Göçmenlerin nişan yüzüğü, saat ve cep telefonuna el konmayacağı belirtilirken, sığınmacıların üzerinde çıkan 300 avrodan yüksek değerdeki ziynet eşyasına el koyulacağı açıklandı.

Yasa şimdiden Danimarka ve İsveç kamuoyunda büyük tepki alırken, polisin yasayı nasıl uygulayacağı merak konusu.