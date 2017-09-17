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Spor

Danimarka Erkek Milli Takımı'ndan 'kadın futbolcularla eşit prim' talebi

"Biz ne alıyorsak kadınlar da aynısını almalı"

17 Eylül 2017 16:46

Türkiye'deki 'prim tartışmaları' ve 'yabancı sınırlaması' hâlâ konuşulagelirken, Danimarka Erkek Milli Takımı futbolcuları, kadın milli takımı ile aynı yıllık bonusu almalarını federasyondan talep etti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Danimarka Milli Takımı kaptanı Simon Kjaer, "Kadınlar bizimle eşit şartlarda olmalı. Onlar ve biz eşitiz. Biz ne alıyorsak kadınlar da aynısını almalı. Birbirimizin arkasında olmalıyız" diye konuştu.

Kjaer ayrıca talebi resmi olarak federasyona ileteceklerini ve taleplerinin kabul edilmesi yönünde bir sorun çıkmayacağını düşündüğünü kaydetti.

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