Danimarka, "dönmek güvenli" dedi; Suriyeli sığınmacıları oturma izinlerini yenilemedi

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Danimarka, ülkedeki Suriyeli sığınmacıların oturma izinlerini iptal eden ilk Avrupa ülkesi oldu. Danimarka, Suriye'nin bazı bölgelerine dönmenin "güvenli" olduğu öne sürdü.

The Guardian'da yer alan habere göre, Danimarka'da en az 189 Suriyeli, geçen yazdan bu yana oturma izinlerini yenileme taleplerine ret yanıtı aldı. Danimarka yetkilileri, retin nedenini açıklarken "Suriye'nin bazı bölgelerinde güvenlik durumunun gözle görülür şekilde iyileştiğini" gösteren bir rapor kullandı.

Şam ve çevresindeki bölgelerden gelen en az 500 kişinin de durumunun 'yeniden değerlendirildiği' belirtildi.

Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesi gündemi, Danimarka'da 19 yaşındaki Aya Abu-Daher'in ailesinin durumunu televizyonda anlatmasıyla ses getirdi.

Danimarka Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Charlotte Slent, Danimarka'nın Suriyelilerle ilgili yeni kuralının 'onursuz davranış' boyutuna geldiğini söyledi. Slente "Danimarka Mülteci Konseyi, Danimarka'nın Suriyelilerin güvenli dönüşüne dair kararına katılmıyor. Çatışma olmaması insanların güvende olduğu anlamına gelmez. Ne Birleşmiş Milletler ne de başka ülkeler Şam'ın güvenli olduğunu söyleyemez" dedi.

"Refugees Welcome Denmark" isimli kuruluşa göre, 30 Suriyeli karara yönelik temyizi kaybetti. Ancak Kopenhag'ın Şam'la diplomatik ilişkisi olmadığı için doğrudan Suriye'ye sınır dışı edilemiyorlar. Başvurusu reddedilen bazı Suriyelilerin denetim merkezine yerleştirildiği belirtildi.

Söz konusu kuraldan çoğunlukla Suriyeli kadınlar ve çocukların etkilendiği belirtildi. Suriyeli erkeklerin ülkelerine döndüğünde zorla orduya alınma ya da ceza alma riski olduğu vurgulandı.