Danimarka Başbakanı istifa etti

Danimarka'da perşembe günü yapılan genel seçimlerde, iktidar olma şansını kaybeden Sosyal Demokrat Parti (SDP) Başkanı Başbakan Helle Thörning-Schmidt, genel başkanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

Danimarka’nın ilk kadın başbakanı olan Thörning-Schmidt, sürpriz bir şekilde erken seçim kararı almış, üç haftalık bir sürecin ardından ülke sandık başına gitmişti. Ancak başbakanın seçim kumarı tutmadı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ünsal Turan'ın haberine göre SDP’nin oylarını yüzde 1,5 arttırarak yüzde 26.3’e ulaştı. Milletvekili sayısını da 3 arttırarak 47’ye yükseldi. Ancak SDP’nin içinde bulunduğu sol blok 85 milletvekili çıkararak çoğunluğu kaybettiği için Helle Thörning Schmidt, parti genel başkanlığından da istifasını açıkladı. Başbakan, “Seçimleri kazanamadık, bitiş çizgisinde yenildik. Liderlik doğru zamanda istifa etmektir. Ve bu da doğru zaman” dedi.

Aşırı sağ yükselişte

Buna karşılık sağ blok ise 90 üye çıkardı. Seçimin en büyük galibi göç ve AB karşıtı olan Danimarka Halk Partisi oldu. Halk Partisi, oyların yüzde 21.1’ini alarak milletvekili sayısını 15 arttırdı ve 37 milletvekili ile ülkenin ikinci büyük partisi oldu. Seçimin mağlubu, partisinin parası ile kendisine takım elbise alan Liberal Parti Başkanı Lars Lökke Rasmussen oldu. Muhalefetteki Liberal Parti oylarında yüzde 7.2 gerilime yaşandı. Milletvekili sayısında 13 kayıp yaşanan Liberal Partinin milletvekili sayısı 47’den 34’e düştü. Ancak sağ bloğun aday gösterdiği Rasmussen diğer sağ partilerin desteği ile hükümeti kurmaya hazır olduğunu söyledi. Seçimlerin en büyük galibi olmasına rağmen, aşırı sağ Danimarka Halk Partisi Genel Başkanı Kristian Thulesen Dahl başbakan olamıyor.

Öte yandan Türk adayların durumları henüz kesinlik kazanmazken, Sosyalist Halk Parti milletvekili Özlem Sara Çekiç’in tercihli oylarda parti Başkanı Pia Olsen ile yarıştığı bildirildi.