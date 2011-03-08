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Dünya

DANİMARKA BAŞBAKANI GÖÇ BAKANINI GÖREVDEN ALDI KOPENHAG (A.A)

08 Mart 2011 13:40

-DANİMARKA BAŞBAKANI GÖÇ BAKANINI GÖREVDEN ALDI KOPENHAG (A.A) - 08.03.2011 - Danimarka Başbakanı Lars Loekke Rasmussen, vatansız Filistinlilerin vatandaşlık başvurularının yanlışlıkla reddedildiğini kabul eden Mülteci Göçmen ve Entegrasyon Bakanı Birthe Roenn Hornbech'in görevine son verdi. Rasmussen, Roenn Hornbech'i konuyla ilgili olarak hükümete bilgi sunmasının ardından bakanlıktan aldığını söyledi. Roenn Hornbech'in raporuna göre, Danimarka'da doğan 36 vatansız Filistinlinin Danimarka vatandaşlığına başvurusu Mülteci Göçmen ve Entegrasyon Bakanlığı tarafından reddedildi. Bakan, geçen ay yaptığı açıklamada Filistinlilerin başvurusunun reddedilmesinin, BM İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğunu kabul etmişti. Roenn Hornbech, 2007 yılındaki seçimlerden sonra yapılan kabine değişikliğiyle göreve gelmişti.

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