Danimarka Başbakanı Frederiksen: Sosyal uyumumuz tehdit altında; hedefimiz 'sıfır sığınmacı'

Avrupa'da yüksek refah düzeyine rağmen mültecilere karşı en sert tutumu sergileyen ülkelerin başında gösterilen Danimarka, sığınma başvurularını sıfıra indirmek istediğini duyurdu. Başbakan Mette Frederiksen, amacının Danimarka'nın hiçbir mülteciye sığınma hakkı vermemesi olduğunu söyledi.

İltica ve göç konusunda katı bir politika izleyen Frederiksen, "Ülkemize çok fazla mülteci gelmemesine özen göstermeliyiz, aksi takdirde sosyal uyumumuz olamazdı. Zaten tehdit altında" dedi.

Euronews'in haberine göre; seçim kampanyası sırasında verdiği sözleri hatırlatan Danimarka Başbakanı, "Hedefimiz bu. Sıfır sığınmacıya söz veremeyiz, ancak seçimden önce yaptığımız gibi, yeni bir sığınma sistemi istediğimize ve bunu uygulamak için elimizden geleni yapacağımıza dair bir vizyon oluşturabiliriz" diye konuştu.

Göçmenlik ve Entegrasyon Bakanlığı rakamlarına göre, ülkede 2020'de toplam 1547 sığınmacı kaydı yapıldı. Bu, kayıtların tutulmaya başladığı 1998'den bu yana not edilen en düşük rakam oldu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını ve Danimarka’nın katı kural ve politikalarının bunda etkili olduğunu duyurdu.