T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Danimarka, AstraZeneca'nın Koronavirüs aşısını kullanmayı geçici olarak durdurdu

Aşıyı yaptıran birkaç kişide kan pıhtısına rastlandığı belirtildi

11 Mart 2021 13:07

T24 Dış Haberler

Danimarka, AstraZeneca'nın Oxford ile geliştirdiği Koronavirüs aşısının kullanımını aşının yapıldığı bazı kişilerde sağlık sorunlarına rastlanmasının ardından durdurduğunu bildirdi.

Danimarkalı sağlık yetkilileri, aşının yapıldığı birkaç kişide kan pıhtılarına rastlanmasının ardından böyle bir karar alındığını bildirdi. 

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, henüz aşılanma ile görülen kan pıhtıları arasında bağlantı olup olmadığı konusunda kesin bir sonuca varılmadığını ifade ederken, yetkililerin vakaları detaylı bir şekilde incelerken önlem olarak AstraZeneca aşısının kullanımını durdurduğunu belirtti. 

koronavirüsaşıastrazenecadanimarkadurdurdu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24