Danimarka, AstraZeneca'nın Koronavirüs aşısını kullanmayı geçici olarak durdurdu

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Danimarka, AstraZeneca'nın Oxford ile geliştirdiği Koronavirüs aşısının kullanımını aşının yapıldığı bazı kişilerde sağlık sorunlarına rastlanmasının ardından durdurduğunu bildirdi.

Danimarkalı sağlık yetkilileri, aşının yapıldığı birkaç kişide kan pıhtılarına rastlanmasının ardından böyle bir karar alındığını bildirdi.

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, henüz aşılanma ile görülen kan pıhtıları arasında bağlantı olup olmadığı konusunda kesin bir sonuca varılmadığını ifade ederken, yetkililerin vakaları detaylı bir şekilde incelerken önlem olarak AstraZeneca aşısının kullanımını durdurduğunu belirtti.