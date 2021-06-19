Danilo Zanna: Türkiye'ye ilk geldiğimde herkes bana şırdan, mumbar yedirmeye çalıştı

MasterChef Türkiye yarışmasının jürilerinden Danilo Zanna, Türkiye'ye ilk geldiğinde herkesin kendisine şırdan ve mumbar yedirmeye çalıştığını söyledi.

MasterChef Türkiye yarışmasının üç jürisinden biri olan Danilo Zanna, Armayan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu ve kendisine dair merak edilenlerle ilgili soruları yanıtladı.

Türk ve İtalyan yemek kültürü arasındaki farkları anlatan Zanna, "Türkiye'ye çok alıştım. Türk ve İtalyan kültürleri de çok benziyor. Ancak sadece ayran içemiyorum. Bir içecek olarak seviyorum ama yemek yanında bir türlü içemiyorum. Bu konuda kendimi çok zorladım ama olmadı. Türkiye ve İtalya arasında yemek sofrası farkları var. İtalya'da yemekler tek tek gelir ve yeriz" dedi.



Zanna, şöyle devam etti: "Türkiye'de ise tüm yemekler aynı anda masada oluyor. Mesela kuru fasulye, pilav, cacık gibi. Buna alışmakta zorlandım. Bir de geldiğimde herkes bana şırdan, mumbar yedirmeye çalıştı. Sanki İtalya'da sakatat yemiyoruz gibi. Aynı buradaki gibi sakatatları yiyoruz ama farklı pişirme yöntemleriyle."





