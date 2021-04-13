Daniil Medvedev: Toprak kortta oynamaktan gerçekten hoşlanmıyorum

Erkeklerde dünya iki numarası olan Daniil Medvedev, yaklaşmakta olan Fransa Açık öncesi açıklamalarda bulundu. Medvedev, "Toprak kortta oynamaktan gerçekten hoşlanmıyorum" dedi.

2019 Amerika Açık ve 2021 Avustralya Açık’ta finale kalmasına rağmen kariyerinde henüz Grand Slam zaferi bulunmayan Daniil Medvedev, toprak kortta oynamayı sevmediğini itiraf etti.

Fransa Açık’ta daha önce dört kez ilk turu dahi geçemeyen Rus tenisçi, yaklaşan turnuva öncesi açıklamalarda bulundu. Medvedev, “Dürüst olmak gerekirse toprak kortta sevdiğim hiçbir şey yok. Top her defasında kötü seker, oynadıktan sonra kirlenirsiniz. Toprak kortta oynamaktan gerçekten hoşlanmıyorum" ifadelerini kullandı

Bu sezona iyi başlangıç yapan ve Avustralya Açık’ta gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çeken Medvedev, finalde Djokovic karşısında etkisiz bir oyun sergilemişti.

Rus tenisçi, "Mental açıdan benim için en önemli şey, kazanmamı sağlayabilecek ya da sert kortlarda puan aldıracak bazı vuruşların olduğunu bilmektir. Toprak kortlarda ise durum kesinlikle böyle değil. Spin vuruşlar daha önemli hale geliyor, ona uygun açıyla vurmanız gerek. Bunların hepsi zor çünkü 9-10 ay boyunca bildiğim şekilde oynuyorum ancak sonra iki aylığına bunu değiştirmem gerekiyor. Yine de iyi yaptığım şeyleri korumaya devam ediyorum" diye konuştu.

Monte Carlo Masters turnuvası için Monaco’da olan Medvedev, turnuvadaki ilk turu bay geçmişti.