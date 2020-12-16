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Spor

Daniel Sturridge, Premier Lig'e geri dönüyor

16 Aralık 2020 11:01

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan ayrılan İngiliz golcü Daniel Sturridge, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile transfer görüşmelerine devam ediyor.

Golcü futbolcunun sürpriz bir kararla Birmingham ekibiyle görüşmelere başladığı belirtildi. Todofichajes'in haberine göre, Benevento'nun da istediği yıldız oyuncunun ülkesinde kalmak istediği ve bu yüzden Aston Villa'dan gelen teklifi değerlendirmek istediği ifade edildi.

Aston Villa ile görüşmelerde sona yaklaşan Sturridge'in transferinin kısa süre içinde açıklanacağı ifade edildi.

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