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Kültür-Sanat

Daniel Craig'e tekrar James Bond olması için 150 milyon dolar teklif edildi

Craig, "Daha fazla Bond filmi yapmayı düşünmüyorum" demişti

06 Eylül 2016 15:00

Sony, 48 yaşındaki İngiliz oyuncu Daniel Craig'e James Bond olarak iki film daha yapması karşılığında 150 milyon dolar teklif etti.

Radar Online'ın haberine göre, Spectre ile son kez karşımıza çıkan son Bond Daniel Craig'in geçtiğimiz yıl  "Daha fazla Bond filmi yapmayı düşünmüyorum" açıklaması basında yer almıştı. Yönetmenlik koltuğunda Sam Mendes'in oturduğu, senaryosunu ise John Logan ve Neal Purvis & Robert Wade'in yaptığı Spectre filminde James Bond, Spectre olarak bilinen 'tekinsiz' bir örgütün varlığını ortaya çıkartıyordu. 

Bir süredir yeni bir Bond arayışı devam eden stüdyonun Luther serisinin ünlü oyuncusu Idris Elba'nın ünlü İngiliz ajanını canlandırma ihtimali ilk olarak sızan birkaç hassas e-posta ile ortaya çıkmıştı. Ardından James Bond serisinin yaratıcısı Anthony Horowitz'in Elba'yı rol için fazla "sokak imajına" sahip olduğunu söylemesi tartışmayı iyice alevlendirmişti. Siyahi Bond tartışmasının başlaması üzerine Anthony Horowitz özür dileyip başka bir siyahi oyuncunun daha iyi olacağını düşündüğünü belirtmişti. Konuyla ilgili daha Nisan ayında konuşmuş olan oyuncu "Bence bu kendi kendini yiyip bitirecek bir dedikodu. Bond'u canlandırma şansım vardıysa bile artık ortadan kalktı" diye konuşmuştu.

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