Daniel Craig, James Bond karakteriyle geri dönüyor

İngiliz aktör Daniel Craig, James Bond karakteriyle beyaz perdeye geri döneceğini açıkladı

ABD'de katıldığı The Late Show televizyon programında ajan James Bond rolünü yeniden oynayıp oynamayacağının sorulması üzerine Craig, ayağa kalkarak sunucu Stephen Colbert'in elini sıkmadan önce 'Evet' yanıtını verdi.

Şimdiye kadar James Bond filmlerinde dört kez 007 karakterini canlandıran aktör, yeniden bu rolü üstleneceği iddialarına yönelik açıklama yapmaktan kaçınıyordu.

Bir süredir konu üzerinde çalıştıklarını söyleyen Daniel Craig, "Her zaman istedim, sadece bir molaya ihtiyacım vardı" dedi.

Bir sonraki Bond filminin Kasım 2019'da gösterime girmesi bekleniyor.

Craig, Bond rolünü Casino Royale (2006) filminde İrlandalı aktör Pierce Brosnan'dan devralmıştı.

O zamandan beri Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) ve Spectre (2015) filmlerinde oynamıştı.