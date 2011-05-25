'Dangalak' lafı mahkemelik oldu

T24 - Erman Toroğlu, kendisi için “Acaba dangalak mı bu” diyen Seda Sayan’ı mahkemeye verdi.







Bir TV programında “Evliyim ama tek eşli değilim” diyen Erman Toroğlu, bu açıklaması nedeniyle kendisini “Acaba dangalak mı bu” sözleriyle eleştiren Seda Sayan’ı mahkemeye verdi.

Vatan'ın haberine göre; 50 bin TL’lik tazminat davası açan Toroğlu, dava dilekçesinde şunları yazdı:

“Dangalak’ın sözlük anlamı ‘akılsız, düşüncesiz kimse’ demektir. Ali Püsküllüoğlu’nun mayıs 2007 basım tarihli Türkçe Sözlüğü’nde dangalak ‘düşüncesiz, budala, akıl yoksunu, hödük’ olarak tanımlanmıştır. Sözlük anlamı ne olursa olsun bu sözcük halk arasında hakaret amacıyla kullanılmaktadır... Seda Sayan’ın ardından Yeşim Salkım da bir gazeteye verdiği röportajda aynı konuyla ilgili olarak müvekkili suçlaması ve yakıştırmalarda bulunması da müvekkilin mağduriyetini artırmıştır.”



