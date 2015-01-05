HDP: Demirtaş 'dananın kuyruğu' sözüyle emperyalist güçleri kastetti

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın İstanbul kongresinde Ortadoğu’daki duruma ilişkin söylediği “dananın kuyruğu kopacak” sözlerinin medyaya çözüm süreci açıklaması olarak yansıması üzerine HDP tekzip yayımladı. Açıklamada Demirtaş’ın “Geldiğimiz noktada bu mücadelede artık dananın kuyruğunun kopacağı yerdir. Yüz yıl önce coğrafyamızda Ortadoğu'da bir kez daha bu şekilde dizayn süreçleri yaşanıyordu. Bir kez daha bizim kaderimizi, bize sormadan bize rağmen çizmişlerdi. Ama bugün buna fırsat vermeyeceğiz. Dananın kuyruğu kopacaksa bunun yüz yıl önceki gibi kuyruk değil dana bizde kalacak. Bizi Suriye'deki gibi paramparça etmek isteyecekler. Kürt, Türk ile Arap’la aynı binada aynı şehirde yaşayamaz hale gelirse o zaman işte emperyalistlere ekmek çıkacak’’ şeklindeki sözlerinin Ortadoğu’ya emperyalist müdahalelere izin verilmeyeceğine yönelik vurgu olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Demirtaş, 100 yıl önce emperyalistlerin Ortadoğu’yu tarumar ettiğine dikkat çekmiştir. Cümlede geçen “biz” ifadesi ezilen halkları, “onlar” ifadesi de emperyalist güçleri tanımlamaktadır. Dolayısıyla bu değerlendirmeler basında çarpıtıldığı gibi içeride yürüyen çözüm süreciyle bağlantılı olarak ifade edilmemiştir” denildi.