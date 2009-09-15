Dan Brown'dan yeni kitap: Kayıp Sembol

ABD’li yazar Dan Brow’un merakla beklenen “Kayıp Sembol” kitabı bugün okuyucuyla buluşuyor. ABD’de 5 milyon, İngiltere’de 1 milyon adet satışa çıkarılıyor. Harry Potter’ın bir günde en çok satan kitap rekorunu egale etmesi bekleniyor.



Masonluğun en üst seviyesinde, kendine Mal’akh diyen biri. Kimliği gizli, kim olduğunu bilmiyorsunuz. “Bu akşam dönüşümüm tamamlanacak” diyor. Ne kadar güçlü olduğunu anlatıyor. Bir plan var ve sizin bu planı çözmeniz lazım.

Ve Robert Langdon

Gizemli adamdan sonra bir uçağın içine geçiyoruz. Dan Brown’un şifre çözücüsü, her kitaptaki protagonisti Hardvardlı Profesör Robert Langdon’a. Akıl hocası Peter Solomon son anda bir not gönderdiği için apar topar başkent Washington DC’ye gitmek zorunda kalmış. ABD Kongresi’nde bir konuşma yapması gerekiyormuş.

Langdon, uçaktan inip Kongre binasında konuşmasını yapacağı Heykelli Salon’a giriyor. Ancak salonda kimsenin olmadığını fark ediyor. Her şey önceden ayarlanmış meğer. Karşısında bir CIA ajanı, bir de; mahzenle, Amerika’nın kurucusu, mason George Washington’ın tasvirinin yer aldığı kubbenin arasına bırakılmış Solomon’un kesik elini buluyor sadece. Öykü başlıyor.

Düşmanlar listesi

Hürriyet gazetesinin haberine göre, New York Dergisi, geçen haftaki sayısında Dan Brown için bir “düşmanlar listesi” hazırlamıştı. Da Vinci Şifresi’nde Dan Brown’un yaptığını daha önce birçok yazar denedi. Neden onlar başarılı olamadı da Da Vinci Şifresi bir fenomene dönüştü diyorlar. Örneğin Hz. İsa’nın Magdalalı Meryem ile evlendiği iddiası daha önce Kutsal Kâse Kutsal Kan (1982) kitabında denenmişti. Ondan bir yıl sonra çıkan Da Vinci Vasiyeti (1983) kitabında da öyküye Da Vinci boyutu eklenmişti. Neden onlar başarılı olamadı da Dan Brown parladı. İyi toparladı diye mi?

Eleştirmen katili

Bunun cevabını Batılı eleştirmenler hâlâ bulabilmiş değil. Hatta durum o kadar komik ki, Da Vinci Şifresi’ni ilk okuduğunda kitaba “Saçmalık, orijinal hiçbir tarafı yok” diyen, sonra alelacele yorumumu değiştiren eleştirmenler bile var. Yazdığı kitap, bir eleştirmen katili.

İşte Amerika’da bugün piyasaya çıkacak Kayıp Sembol de hiç şüphe yok, Da Vinci Şifresi gibi olacak. Da Vinci Şifresi gibi çok konuşulacak. Da Vinci Şifresi gibi üzerine yüzlerce yazı yazılacak. Ve Da Vinci Şifresi gibi filme çekilecek, bir fenomene dönüşecek.

Çizgi roman formülü

Dan Brown hakkında okuduğum bir yazıda, biri “Belki de çizgi roman formülü uyguluyordur” demişti. Önceki Louvre Müzesi’nde başlıyordu. Bu, ABD Kongre Binası’nda. Öncekinde albino keşiş vardı. Bunda dövmeli adam. İlham verici mekânlar, karikatürüze edilmiş kötü adamlar... “Bunların hepsi bir çizgi roman klişeleridir” diyordu.

Dan Brown otobüsü

Ancak şu da kesin; bunları Dan Brown kendi söylemediği sürece, hiçbirinin önemi yok. Önemli olan ise şu: Daha önce Da Vinci Şifresi çıktıktan sonra Paris, Londra ve New York’ta Dan Brown turları başlamıştı. Kitabı okuyanlar, bu turlara katılıp hikâyenin geçtiği mekânları ziyaret ediyorlardı. Bu sefer tur otobüsünü beklemek zorunda değilsiniz. Çünkü Dan Brown Kayıp Sembol’de bütün mekanların adresini de vermiş.

Kayıp Sembol pazarlama harikası

16 Eylül’de ne okuyacaksın?

Bu soruyu Amerika’da yaşayan birine soracak olursanız, alacağınız cevap belli:

Kayıp Sembol.

Kayıp Sembol, öyküsü dışında yayıncısı Doubleday’in yürüttüğü pazarlama stratejisi açısından da incelenmesi gereken başlı başına bir vaka haline geldi.

Kitap için bir internet sitesi açıldı ve aylar öncesinden reklamı yapılmaya başlandı.

İnternet sitesine üye olanlara kitabın içeriği hakkında

küçük şifreler yollandı ve

siteye trafik artırıldı.

İlk aşamada Amerika’da 5 milyon, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika’da da 1.5 milyon basıldı.

Rakamlarla Dan Brown

Da Vinci Şifresi (2003) kitabı 51 dile çevrildi. 2009 başı itibarıyla dünya çapında 80 milyon sattı. 2006’da filme çekildi. Tom Hanks, Audrey Tautou ve Ian McKellen’ın oynadığı film de dünya genelinde 758 milyon dolar hasılat yaptı.

Dan Brown, İngilizce öğretmenliğinden dünyanın en çok satan yazarları ligine yükseldi. Brown’un kitapları ve telif haklarından yaklaşık 250-300 milyon dolar arasında gelir sağladığını tahmin ediyor.

Dan Brown’ün ilk kitabı Melekler ve Şeytanlar (2000) ise Da Vinci Şifresi parladıktan sonra keşfedildi. Şimdiye kadarki satışı,

39 milyon. Bu yılın Mayıs’ında gösterime giren filmi de

484 milyon dolar gelir elde etti.

Kayıp Sembol’un nasıl bir ticari başarı elde edeceğini merak ediyorsanız, bu rakamlar

bir fikir verebilir. Altın Kitaplar’ın, kitabı Türkiye’de 15 Aralık’ta satışa çıkaracağı öğrenildi.

Harry Potter İngiltere’de 24 saatte rekor kırmıştı

KAYIP Sembol, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları isimli

kitabın rekorunu kırabilir. Harry Potter’ın son kitabı, İngiltere’de 24 saatte 2 milyon

652 bin 656 adet satarak en hızlı satan kitap rekorunu kırmıştı.