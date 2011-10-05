Damlataş Mağarası üzerine villalar kondu!

T24 - Gölbaşı İlçesi Tulumtaş Mahallesi’ndeki Damlataş Mağarası’nın üzerine yapılan villaların ’MTA raporuna göre yapılmaması gerektiği’ belirtildi. Ankara İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Deveci, "Elimde, MTA’nın ’bölgede yapılaşma yapılamayacağı’ konusunda raporu var" dedi.





Gölbaşı İlçesi Koruma Geliştirme ve Turizm Derneği Başkanı İsa Ömercan’ın, ’Mağara için geçen yıl 100 bin lira ödenek ayrılmıştı. Bu para ne oldu?’ sorusuna da açıklama getiren Ankara İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Deveci, MTA’nın raporuna göre bölgenin halen SİT alanı olarak görüldüğünü belirterek, "Ya bu evler yıkılarak mağara turizme açılacak, ya da mağara şu andaki haliyle kapalı duracak" diye açıklamada bulunup, fizibilite raporunu beklediklerini söyledi.



Deveci açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Geçen yıl Gölbaşı Tulumtaş’ta bulunan Damlataş Mağarası için 100 bin lira bütçe ayrılmıştı. Bu para ile Özel İdare Müdürlüğü’ne, İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak fizibilite çalışmaları yaptırıyoruz. Raporu halen elimize gelmedi. Bu yıl sonuna kadar raporun hazırlanması gerekiyor. Hazırlanan rapor gelince ona göre bütçe ayrılıp, çalışmalar başlatılacak. Türkiye için çok değerli olan ve Başkent için de önemli bir kazanım olacak olan bu mağaranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Ancak son durumu nedir bilmiyoruz. Fizibilite çalışmaları sonucunda nasıl bir rapor çıkacak, mağaranın çökme durumu var mı, neler yapılabilir gibi uzmanların hazırlayacağı rapor bizlere yön verecek. Takipçisi olacağız."

’Ya villalar yıkılacak, ya da kapalı kalacak'



DHA'nın haberine göre; Deveci, MTA’nın raporuna göre bu bölgeye yapılaşma yapılamayacağını belirterek, "Bu villalar nasıl yapılmış bilmiyorum. MTA raporuna göre yapılmaması gerekirdi" dedi.



Mağaranın turizme açılması için üzerindeki evlerin yıkılması gerektiğini belirten Deveci, "Ya bu evler yıkılıp mağara turizme açılacak, ya da mağara şu andaki haliyle kapalı duracak. Bu konuda yetkili kurumların biran önce harekete geçmesini biz de istiyoruz. Fizibilite raporunu bekliyoruz. Rapor doğrultusunda çalışmaların bir an önce başlatılmasını sağlayacağız. Bugüne kadar burası için hiçbir kurum tarafından bütçe ayrılmamış, siyasi bir çalışma da yapılmamış. Elimizde sade MTA’nın raporları var. Bir de SİT alanı ilan edilmesi var" şeklinde konuştu.



