-Damatrys Sarayı restore edilecek İSTANBUL (A.A) - 26.09.2011 - ''Tanrıça Demeter''in adının verildiği Samandıra'da inşa edilen ve yapıldığı dönemde İstanbul dışındaki en büyük ve en önemli eser olma özelliği taşıyan 14 yüzyıllık Damatrys Sarayı, İstanbul İl Özel İdaresi tarafından restore edilecek. İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bizans imparatorlarından II. Tiberius ile Maurikios (578-602) tarafından, Samandıra'da inşa ettirilen ve yapıldığı dönemde İstanbul dışındaki en büyük ve en önemli eser özelliği taşıyan Damatrys Sarayı'nın restore edilmesi için çalışmalara başlandı. Damatrys Sarayı'nın relöve, restitüsyon ve restorasyon proje çizimleri tamamlanarak, onay için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilecek. Kuruldan onay alındıktan sonra yapılacak çalışmalarla Damatrys Sarayı gün yüzüne çıkarılarak, bir açık hava müzesi haline dönüştürülecek. Bizans imparatorlarınca 14 yüzyıl önce inşa ettirilen saray, boyutları ve nitelikleri ile Bizans'tan bugüne ulaşan en önemli yapılardan biri olarak görülüyor. İlgisizlik sonucu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sarayın ismi, Yunan mitolojisinde ''tarım ve bereket tanrıçası'' anlamına gelen ''Demeter''den geliyor. Rivayetlere göre Samandıra, o dönemde yabani hayvan çeşitliliğiyle av için tılsımlı bir mekan olduğu için Bizans imparatorlarının en gözde sayfiye alanlarından biri olarak görülüyor. Av merakıyla tanınan Bizans imparatorlarından II. Tiberius ve Maurikios tarafından inşa ettirilen ve kalıntıları bugüne ulaşan Damatrys Sarayı, İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı da olmuş. Anadolu'ya yapılacak seferlerin yol güzergahında inşa edilmesi sebebiyle o dönemde Bizans ordusunun toplanma ve konaklama bölgesi olarak kullanılan ve imparatorların Anadolu'dan dönerken de başkente girmeden evvel son gecelerini geçirdiği saray, kullanılmaz halde bulunuyor. Bugün yıkıntıları arasında haç biçimindeki sarnıcı, kemer ve tonozları teşhis edilebilen sarayın, gözle görülen bölümünden çok daha büyük bir alanı kapsadığı tahmin ediliyor.