"Damat Kavurmacı, Topbaş'ın bir daha aday olmaması karşılığında mı tahliye edildi?"

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın cezaevindeki damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın tahliyesini Meclis gündemine taşıdı.

Topbaş’ın kısa bir süre önce açıklamalarına dikkat çeken Hakverdi, “Kavurmacı, geçtiğimiz günlerde basının önünde bir daha aday olmayacağını açıklayan Kadir Topbaş’ın aday olmama karşılığında yapılan pazarlık sonucu mu tahliye edilmiştir” diye sordu.

Hakverdi, sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilen İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’yla ilgili soruları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yönelterek şunları dikkat çekti:

Basına yansıyan haberlere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı olan Ömer Faruk Kavurmacı’nın avukatlarının sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunduğu, talebi değerlendiren nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin de tahliye kararı verdiği belirtildi. Savcılığın tahliyeye itiraz ettiği ancak üst hakimliğin savcılığın itirazını reddettiği haberi de yine basında yer almıştır.

Kavurmacı’nın avukatları tarafından sunulan tahliye talepli dilekçeyi değerlendiren İstanbul Nöbetçi 5’inci Sulh Ceza Hakimliği, Kavurmacı için 18 Nisan 2017 tarihli raporu inceledi. Rapora göre cezaevi koşullarının Ömer Faruk Kavurmacı'nın, 'epilektik atakları arttıran uyku apnesi, hipoglisemi ve hipovitaminöz hastalıklarının ileride telafisi mümkün olmayan durumlara sebebiyet verebileceği' gerekçesiyle tahliye edildiği ortaya çıktı. Bu şartlarda şüphelinin yalnız kalması, oruç veya uzun saatler aç kalması, uzun süre araç ve elektronik cihaz kullanmasının sakıncalı olduğunun tespit edildiğine dikkat çeken hakimlik, buna göre şüphelinin mevcut ciddi sorunları dikkate alındığında tutukluluğunun devamının ileride telafisi mümkün olmayan durumlara sebebiyet verebileceğine vurgu yaptı. Kavurmacı’nın tahliye talebini kabul edilmesine hükmetti.

- Kavurmacı tutuklu kaldığı sürece bahsedilen hastalıkla ilgili olarak kaç kez revire başvurmuş ve hastaneye sevki gerçekleştirilmiştir?

- Kavurmacıya 2005’te konulduğu söylenen bu tanılar hangi hastanede konulmuştur? Aradan geçen 12 yıllık süreçte hangi tedavileri görüp görmediği incelenmiş midir?

- Karar 2005’te konulan bu teşhis üzerinden mi alınmıştır? Yoksa Kavurmacı’dan tutuklu olduğu son süreçte herhangi bir heyet raporu istenmiş midir?

- Hapishanelerde bu ve benzer tanılarla hastalığı belgelenmiş ve hala tutukluluğu devam eden kaç kişi vardır? Varsa bu hüküm sadece Kavurmacı için özel olarak mı verilmiştir yoksa diğer hastaların da tahliyesi öngörülmekte midir?

- Hapishanelerde son 10 yılda herhangi bir hastalık nedeni ile hayatını tututuklu ve hükümlü olarak kaybedenler var mıdır? Varsa içlerinde kaçının yakını Belediye Başkanıdır?

- Ömer Faruk Kavurmacı, Geçtiğimiz günlerde basının önünde bir daha aday olmayacağını açıklayan Kadir Topbaş’ın aday olmama karşılığında yapılan pazarlık sonucu mu tahliye edilmiştir?