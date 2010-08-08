-DAMAT GÖZALTINA ALINDI GAZİANTEP (A.A) - 08.08.2010 - Gaziantep'te bir düğünde, Kaleşnikof otomatik tüfekle havaya ateş eden damat, babası ve iki halasının ölümüne, 8 akrabasının da yaralanmasına neden oldu. Şehitkamil ilçesine bağlı Akçagöze köyünde, bugün evlenecek olan damat Tevfik Altun, gelin arabasıyla düğün merasiminin yapıldığı yere geldiğinde, yakınları tarafından kendisine verilen Kaleşnikof marka otomatik tüfekle sevinçten havaya ateş etmeye başladı. Tevfik Altun, tüfeği kontrol edemeyince kalabalığın üzerine isabet eden mermiler, 4'ü ağır, 11 kişinin yaralanmasına neden oldu. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan, damadın babası Arif Altun ve halaları Yasemin Köseoğlu ile Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi gören Münire Köseoğlu müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan ve halen ameliyatta bulundukları belirlenen İsminur Çıplak ve Mehmet Altun'un sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olaydan sonra, Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın zanlısı damat Tevfik Altun'u suç aleti Kaleşnikof tüfekle birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.