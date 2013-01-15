Damat dehşet saçtı; 2 ölü, 3 yararlı

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşini barışmaya ikna edemeyen 34 yaşındaki Servet Genç, katliam yaptı.

Olay, akşam saatlerinde Nizip İlçesi'nde meydana geldi. 2 yıllık eşi Adviye Genç, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıllık eşi Servet Genç'i terkederek, 8 aylık oğlu ile birlikte ailesinin yanına döndü.

Adviye Genç, eşinden boşanmak için de 3 ay önce de dava açtı. Karısıyla barışmak isteyen Servet Genç, akşam saatlerinde Adviye Genç'in yaşadığı eve gitti.

Çift arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Servet Genç, yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla eşi Adviye Genç, kayınvalidesi Emire Şendir, eşinin kardeşi 36 yaşındaki Cemil Şendir ve yakınları olan 47 yaşındaki Ahmet K. ile 20 yaşındaki Abdurrahman K.'yi bıçakla yaralayıp evden kaçtı.

Can havliyle evden dışarı çıkan yaralıların yardım istemesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Adviye Genç ile annesi Emire Şendir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan diğer yaralılar ise ameliyata alındı.

Olaydan sonra kaçan Servet Genç, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç aleti olan bıçağı ise olayın meydana geldiği sokakta buldu.