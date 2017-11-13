Damat cinayetinde tanık dinlenecek

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, aile içi anlaşmazlık nedeniyle cipini ateşe verdiği damadını öldürdüğü, kızını da yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Ali Aksoy\'un (70) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı erteledi.

Olay, geçen 8 Şubat\'ta Sasalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halindeki ciplerinin yandığını gören Murat Osmanoğlu (54) ve eşi Özlem Osmanoğlu (46), alevleri söndürmek için dışarı çıktı. Bu sırada, iddiaya göre, Ali Aksoy, para anlaşmazlığı yaşadığı damadı Murat Osmanoğlu ile kızı Özlem Osmanoğlu\'na pompalı tüfekle ateş açtı. Murat Osmanoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Özlem Osmanoğlu ağır yaralandı. Kaçan Aksoy ise İzmir\'in Dikili ilçesinde yakalandı.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Ali Aksoy hakkında \'Tasarlayarak öldürmek\' ve \'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs\' suçlamasıyla iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen duruşmasına Murat Osmanoğlu\'nun oğlu Necati Arman Osmanoğlu, tarafların avukatları ile tutuklu sanık Ali Aksoy katılırken, olayda yaralanan Özlem Osmanoğlu ise gelemedi. Osmanoğlu Ailesi\'nin avukatı, sanık Ali Aksoy ile hayatını kaybeden Murat Osmanoğlu’nun arasında bir ev alışverişi nedeniyle daha önceden husumet olduğunu söyledi. Olay öncesi cezaevinden izinli olarak çıkan Aksoy\'un, önce Murat Osmanoğlu\'nun aracını ateşe verdiğini ve sonrasında silahıyla ateş açtığını belirterek, sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, Karşıyaka Tapu Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak söz konusu ev alışverişinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesine ve tanıkların dinlenmesine karar vererek davayı erteledi.



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