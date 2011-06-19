-DAMAT ADAYLARI ENDİŞELİ ADANA (A.A) - 19.06.2010 - Yılbaşından bu yana yüzde 17 değer kazanan altın fiyatlarındaki artışın, yaz aylarının gelmesiyle artan düğünler öncesi hem damatları hem de ailelerini düşündürüyor. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, takının, Anadolu'da düğün geleneğinin vazgeçilmezleri arasında yer aldığını söyledi. Başman, gösterişin sembolü olan altının, iyi bir getiri ve tasarruf aracı olması nedeniyle de özellikle düğünlerde tercih edildiğini vurguladı. Takı kültürünün Türkiye'de tüm dünyadakinin aksine düğünlerde büyük önem taşıdığını ifade eden Başman, dünya evine girme hazırlığı yapan çiftlerin, Anadolu'da ''olmazsa olmaz'' adetlerden biri olan altının fiyatının son aylarda artmasıyla, belirledikleri düğün bütçelerini tutturamadıklarını savundu. Oda Başkanı Başman, özellikle takıların büyük bölümünün alımını üstlenen damat ve ailesinin altın fiyatlarının yükselişi karşısında sıkıntı yaşadığını belirterek, ''Altın fiyatlarındaki artış düğün hazırlıkları yapan çiftleri, özellikle damatları kara kara düşündürüyor. Damat adayları, son dönemde artışı devam eden altın fiyatları karşısında hayal kırıklığı yaşadı'' dedi. Başman, yılbaşında gramı 69 lira olan 24 ayar külçe altının 17 Haziran itibariyle fiyatının 79 liraya çıktığını bildirdi. Oğuz Başman, altının gram fiyatının yılbaşından bu yana yüzde 17 değer kazandığını bildirdi. Altının düğünlerin en önemli girdi kalemlerinden birini oluşturduğunu anlatan Başman, şöyle konuştu: ''Anadolu'daki geleneklere göre geline takılan ve 60 gram gerdanlık ile bir çift küpeden oluşan 22 ayar bir setin maliyeti son 1 yılda 4 bin liradan 5 bin liraya çıktı. Setin yanı sıra bir çift alyans, tek taş yüzük, bir çift küpe, bir kolye, bir çift burma bilezik maliyeti bir yılda 10 bin liradan 11 bin 750 liraya ulaştı.'' -ALTINDA SAHTEKARLIK ARTTI- Başman, yılbaşında 113 liradan satılan çeyrek altın fiyatının da 132,5 liraya, 455 lira olan cumhuriyet altının da 530 liraya yükseldiğini bildirdi. Altın fiyatlarının yükselmesiyle sahtekarların da arttığını ifade eden Başman, şöyle devam etti: ''Özellikle nihai tüketiciden çok kuyumcuyu kandırmaya yönelik sahtekarlıklar yapılıyor. Kuyumcular, mesleklerinin gereği altın satmanın yanı sıra almak zorundadır. Yükselen altın fiyatları nedeniyle dolandırıcılar bu alana yönelmeye başladı. Düşük ayar altın veya altın görüntüsü verilmiş değersiz metaller kuyumculara satılmaya çalışılıyor. Bu olaylar son günlerde gittikçe arttı. Çok az olmakla birlikte tüketiciye yönelik de bu tür dolandırıcılık olayları yaşanıyor. 'Eşim doğum yapacak, hastanede beni bekliyor. Bu altın takıyı bin liraya almıştım nakit paraya ihtiyacım olduğu için size 600 liraya veririm' diyerek kandırıyorlar. Bunları alan bazı müşteriler bizlere gelip bozdurmak istediklerinde gerçeği öğrenebiliyor.'' Başman, yaz aylarının gelmesiyle düğünlerin de arttığını, yakınlarının, akrabalarının düğününe katılıp altın takmak zorunda olan kişilerin de maliyeti azaltmak adına ''ucuz altın''a yöneldiğini söyledi.