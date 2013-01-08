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Sağlık

Damar izi okuma uygulaması 1 Nisan'da başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli ve protokollü olan tüm özel ve üniversite hastanelerinde, Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'ne 1 Nisan'da geçilecek

08 Ocak 2013 13:14

 

Usulsüz sağlık hizmeti alımını önlemek ve SGK'nın bu yolla zarara uğratılmasını engellemek amacıyla, SGK ile sözleşmeli tüm özel ve üniversite hastanelerinde Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'ne geçilecek. Sistem 1 Nisan'da uygulamaya başlanacak. 

SGK'nın 2008'de sağlık karnesi ve vizite kağıdı uygulamasını kaldırarak vatandaşlara TC kimlik numarası üzerinden sağlık hizmeti sunmaya başlamasının ardından SGK'ca sağlık yardımları karşılanmayan bazı kişilerin usulsüz olarak sağlık hizmeti aldıkları belirlendi. Hastanelere tedavi olmak amacıyla başvurmadıkları halde bazı hastaneler tarafından bu kişilere sağlık hizmeti sunulmuş gibi SGK'ya fatura edildiği de tespit edildi. 

Bunun üzerine hizmet sunumunda vatandaşların kimliğinin doğru olarak saptanamaması ve hastaneye gitmediği halde kişilerin kimlik numaraları üzerinden tedavi yapılmış gösterilmesi gibi sorunların önlenmesi amacıyla Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişikliğe gidildi. Değişiklikle genel sağlık sigortalısının, sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaatında biyometrik yöntemler getirildi ve geçen yıl Temmuz ayında Konya'da pilot uygulama başladı. Daha sonra, 15 Eylül-15 Ekim 2012 tarihleri arasında 20 ildeki (Ağrı, Amasya, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Iğdır, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kilis, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Sinop, Şırnak ve Yozgat) özel hastaneler ile üniversite hastanelerinde Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'ne geçildi. 
 
Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi, avuç içi damar izi ile TC kimlik numarasını eşleştiriyor. Böylece hastane tarafından genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere verilmeyen sağlık hizmetinin SGK'ya fatura edilmesi engellenecek. 

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