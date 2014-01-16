Damalı lüks taksiler geliyor

İstanbul'da başlayacak "Damalı VIP Taksi" projesi ile lüks otomobillerle hizmet verilecek. Projede ücretlendirme normal tarifeden en az yüzde 25 fazla olacak.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) hazırladığı proje kapsamında, kentteki bazı taksiler VIP hizmeti verebilecek. Projeyle, normal taksiler içinden belirli standartları taşıyan taksiler, özel taksimetre ücretlendirmesiyle VIP taksiye dönüşecek. İTEO Başkanı Yahya Uğur, yaptığı açıklamada, konuyu daha önce de gündeme getirdiğini belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile uzun süre üzerinde çalıştıkları "Damalı VIP Taksi" projesinin yakın zamanda hayata geçeceğini söyledi.

Uygulamayla, vatandaşlara konforlu ve kaliteli otomobillerle taksi hizmeti sunabilmeyi hedeflediklerini dile getiren Uğur, "Projenin özelliği; hizmeti İstanbul'da bulunan 17 bin 395 taksinin içerisinde sadece bu işe talip olanların yapabilecek olması. Böylece taksilerde kalite standartı yükseltilerek, bu hizmeti tercih eden müşterilerin özel bir taksimetre ücretlendirmesi ile konforlu ulaşımı sağlanmış olacak. Aynı zamanda İTEO'nun çalışmalarıyla çıkarılmış olan korsan taşımacılıkla mücadele yasası sonrasında sayıları büyük ölçüde azalan korsan taşımacıların da önüne geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Projeyle taksilerde kaliteyi gündeme getireceklerini anlatan Uğur, gönüllülük esası ile hayata geçirilecek olan projenin hem İstanbullulara hem de taksici esnafına büyük katkıları olacağını ifade etti. Uğur, göreve geldiği günden itibaren yaptığı çalışmaların başında hem araçların kalitesini yükseltmek hem de sundukları hizmetin konforunu artırmanın bulunduğu söyleyerek, şöyle konuştu: "Belediyeye sunmuş olduğumuz önerimizde, VIP hizmet sunacak olan damalı taksilerin en az B ve üzeri segment araçlarla yapılması ve en az yüzde 25 fazla tarife ile hizmet sunması talebimiz mevcut. Aynı zamanda, bu araçlarda çalışacak şoförlerimizin mesleki yeterlilik belgesi almış olması şartını da arayacağız. Böylece taksilerimizle, lüks otomobil ile yolcu taşımacılığı konseptini, hayata geçireceğiz. Araçlarımızın daha lüks, konforlu ve güvenli olması ve çalışanların belli standartlar dahilinde kayıt altına alınmış olması, zaman içerisinde kendiliğinden gelişecek. Dolayısıyla taksi hizmet kalitesi de buna bağlı olarak yükselecek."