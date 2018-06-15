Damadını önce tabanca, sonra da tüfekle vurarak öldürdü (2)

KAYINPEDER VE OĞLU TUTUKLANDI

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Ersin Telli (26), kendisini terk eden eşi ile barışmak için gittiği evde, kayınpederi Ali Temiz (43) tarafından tabanca ve tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay sonrası gözaltına alınan Ali Temiz ve oğlu A.T. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Ali Temiz ve oğlu basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Ali Temiz ve oğlu mahkeme tarafından tutuklanarak Tokat Çamlıbel T Tipi Cezaevi\'ne gönderildi. Öldürülen damat Ersin Telli ise ikindi namazı sonrası Alacabal Mahallesi Camii\'nde kılınan cenaze namazından sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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