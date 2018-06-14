Damadını önce tabanca, sonra da tüfekle vurarak öldürdü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Ersin Telli (26), kendisini terk eden eşi ile barışmak için gittiği evde, kayınpederi Ali Temiz tarafından tabanca ve tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdoğan Ekmen Caddesi\'nde meydana geldi. 1 kız çocuğu annesi Mehtap Telli, uzman çavuşluk sınavlarını kazanıp, eğitim almaya başlayan eşi Ersin Telli\'yi, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle terk edip, baba evine yerleşti. Eşiyle barışmak isteyen Ersin Telli, her seferinde olumsuz yanıt aldı. Ersin Telli, saat 02.00 sıralarında, bir lokantada pide ustası olarak çalışan kayınpederi Ali Temiz\'in evine gitti ve eşiyle barışma isteğini yineledi. Burada Ali Temiz ile damadı Ersin Telli arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yanındaki tabancayı çeken Ali Temiz, damadına ateş etti.

YARALI DAMADININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Yaralanan Ersin Telli, sokağa çıkıp kaçmaya başladı. Ancak içeriden pompalı tüfeğini alan Ali Temiz, peşine düştüğü Ersin Telli\'ye arkasından birkaç el ateş etti. Ersin Telli kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ersin Telli, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından motosikletine binip kaçan Ali Temiz, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, olaya karışmış olma ihtimalini göz önünde bulundurarak Ali Temiz’in oğlu Ahmet Temiz’i de gözaltına aldı.

​İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.



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