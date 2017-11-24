Damadını öldüren kayınpeder tutuklandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da tartıştığı damadı Oktay Gers\'i (26) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Bilal Sarı (53), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Çorum çevre yolundaki Nakliyeciler Sitesi\'nde önceki akşam meydana geldi. İddiaya göre, aralarında ailevi meselelerden dolayı sorun bulunan Oktay Gers ile kayınpederi Bilal Sarı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine damat ile kayınpeder bıçaklı ve sopalı kavga etti. Kavgada bıçaklanan Oktay Gers ağır yaralandı, Bilal Sarı ise bıçakla kolundan yaralandı. Kavgayı ayırmak isteyen H.D. de sopa darbeleriyle yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Oktay Gers, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kayınpeder Bilal Sarı, hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Bilal Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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