Damadın evine dünür baskını: 3 ölü

T24 - Kırıkkale'de kızlarına şiddet uyguladığını öne sürdükleri damadın evine baskın düzenleyen 4 kişi, evde bulunan 3 kişiyi öldürdü.



Yozgat'ta yaşayan Karaoğlu ailesi ile kızları Çiçek Karaoğlu'nu gelin verdikleri Kırıkkale'de oturan Onanç ailesi arasında yaklaşık bir hafta önce, Çiçek Karaoğlu'na şiddet uygulandığı iddiasıyla tartışma yaşandı.



Olaydan bir süre sonra Çiçek Karaoğlu'nun baba evine döndüğü öğrenildi.



Kızlarının eve dönmesinden sonra gece geç saatlerde Kırıkkale'ye gelen Uğur, Satılmış, Naciye, Bilal ve Sakine Karaoğlu, hurda toplayarak geçimlerini sağlayan Onanç ailesinin evine geldi.



Evin bahçe kapısını kıran şüpheliler, evde bulunanların üzerine av tüfekleriyle ateş etti.



Olayda Arslan Onanç (45), birlikte yaşadığı Binnaz Özdemir (35) ve oğlu Ayhan Onanç (13) hayatını kaybetti.



Bu arada evde bulunan Aslan Onanç'ın diğer oğlu Serkan Onanç (10) başka bir odaya kaçarak kurtuldu. Damat Orhan Onanç'ın olay sırasında evde olmadığı da belirtildi.





‘CANLI BIRAKMAYIN’



Saldırıdan kurtulan Serkan Onanç'ın emniyetteki ilk ifadesinde, içeriye ellerinde tüfeklerle kapıyı kırarak girenlerin ''Canlı bırakmayın'' diye bağırdıklarını ve ardından ailesine ateş ettiklerini söylediği öğrenildi.



Olaydan sonra kaçan zanlıların Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.



Bu arada saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla otopsi yapılmak için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.





