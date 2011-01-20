-DAMADIN BANKASINA EL KONULDU TUNUS (A.A) - 20.01.2011 - Tunus'ta, devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin damadına ait banka, Merkez Bankasının kontrolüne verildi. Devlet televizyonunun haberinde, "Zeytune Bankası Merkez Bankasının denetimi ve gözlemine verildi" denildi. Tunus'un ilk İslami bankası olan Zeytune, geçen sene açılmıştı. Bankanın sahibi Sakher Materi'nin Princesse Holding'i, başlangıç sermayesinin yüzde 51'ini sağlamıştı. Ülkenin yeni yönetimi, Bin Ali yönetimi altında aşırı zenginleşenlerin soruşturulacağını açıklamıştı. Halen Dubai'de bulunan Materi'nin imparatorluğu bankacılıktan medyaya ve telekoma uzanıyor. -GEÇİCİ HÜKÜMETİN BAKANLARI BİN ALİ'NİN PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ TUNUS (A.A) - 20.01.2011 - Tunus'taki geçici hükümetin tüm bakanlarının, devrik devlet başkanının partisinden istifa ettiği bildirildi. Haberi, devlet televizyonu duyurdu. Genel İşçi Sendikası ve muhalefet, geçici hükümette, devrik devlet başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin partisi Anayasal Demokratik Birlik'e (RCD) üye bakanların bulunmamasını talep etmişlerdi. Sendika, RCD'den bakanların birlik hükümetinde yer almasını protesto etmek için önceki gün kabinedeki 3 bakanını çekmişti. Ulusal birlik hükümetinde Genel Sağlık Bakanı olan muhalefet lideri Mustafa Bin Cafer de aynı gerekçeyle istifa etmişti. Geçici Devlet Başkanı Fuad Mebazza ve Başbakanı Muhammed Gannuşi de bu hafta başında, muhalefetin talepleri doğrultusunda iktidar partisinden istifa etmişlerdi. İstifaların, geçici hükümete güveni artırmada önemli olabileceği belirtiliyor. -BİN ALİ'NİN PARTİSİNİN MERKEZ KOMİTESİ FESHEDİLDİ Tunus'ta Zeynelabidin Bin Ali'nin 14 Ocakta ülkeden kaçmasından sonra kurulan yeni ulusal birlik hükümeti bir kayıp daha verdi. TAP ajansındaki haberde, yazılı bir açıklama yapan Zuheyr Muzaffer'in, pazartesi günü kurulan yeni hükümetten istifa ettiğini bildirdi. Eski rejim döneminde de bakan olan Muzaffer, ''ulusun yüksek çıkarlarını korumak ve ülkenin demokratik dönüşümünü kolaylaştırmak için'' istifa ettiğini söyledi. Bin Ali'nin de başbakanı olan Muhammed Gannuşi, Muzaffer'i ulusal birlik hükümetinde idari kalkınmadan sorumlu bakan olarak atamıştı. Bu arada, devrik devlet başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin partisi Anayasal Demokratik Birlik'in (RCD) merkez komitesinin feshedildiği bildirildi. Devlet televizyonunun haberine göre, aynı zamanda bakan olan komitenin birçok üyesinin, muhalefetin baskısı üzerine partiden ayrılmak zorunda kalması yüzünden merkez komitesinin feshedilmesi kararı alındı. Televizyon, partinin faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi. -GÖSTERİLER SÜRÜYOR Tunus'un başkenti Tunus'un merkezinde geçici hükümetin istifasını isteyen bin kadar kişi gösteri yaptı. Bölgedeki AFP muhabiri, göstericilerin "Halk hükümetin istifasını istiyor" sloganları attığını, "Sizden korkmuyoruz hainler", "RCD dışarı" yazılı pankartlar taşıdığını belirtti. Devrik devlet başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin partisi Anayasal Demokratik Birlik'in (RCD) merkezi önündeki gösteri sırasında, bazı göstericilerin duvarı aşıp binaya girmek istemesi üzerine polisin havaya uyarı ateşi açtığı bildirildi. Son günlerdekinden farklı olarak göstericilerin Tunus İçişleri Bakanlığı binasına ulaşmayı başardığı, polisin kurduğu barikatları aşarak RCD merkezine kadar yürüyebildiği belirtildi. AFP muhabirine göre, bir askeri yetkili göstericileri yatıştırmak için günlerdir parti merkezinin önünde bekleyen tankların da buradan çekildiğini söyledi. -FRANSA LİSTE İSTEDİ Fransa Dışişleri Bakanlığı, AB'den, mal varlığı dondurulacak Tunus'taki eski yönetim üyelerinin ve yakınlarının tam listesini belirlemesini istedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bernard Valero, AB'den, ocak ayı sonunda düzenlenecek bakanlar konseyi toplantısına kadar bu listeyi tamamlamasını ve kendilerine iletmesini beklediklerini söyledi. Valero, ülkesinin, Tunus'taki eski yönetimin üyelerinin Fransa'daki mal varlıklarının dondurulması için gerekli hukuki tedbirleri alacağını sözlerine ekledi. Fransa'da bazı sivil toplum örgütleri, ''yolsuzluk ve kamu fonlarını kendi çıkarı için kullandıkları'' gerekçesiyle, eski devlet başkanı Zeynelabidin Bin Ali ve yakınlarının, Fransa'daki mal varlığının dondurulması için hafta başında mahkemeye başvurmuştu.