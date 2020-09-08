Damadı 3 gün boyunca uyutup evi soyan sahte gelin yakalandı!

Evlenmek isteyen erkekleri dolandıran çetenin, damat adaylarından F.Ç.'yi 3 gün boyunca uyuttuğu ortaya çıktı.



Suriye uyruklu kadınları kullanarak, evlenmek isteyen erkekleri tuzaklarına düşüren çete, Kozan’da jandarma ve polisin çalışmasıyla yakalandı.



Çete son olarak Kozan'a bağlı Bağtepe Mahallesi'nden F.Ç. isimli çobanı tuzaklarına düşürdü. Bağtepe Mahallesi'nde çobanlık yaparak yaşayan F.Ç. iddiaya göre, Gaziantep'teki akrabaları ile irtibata geçti.

F.Ç.’den pazarlık yoluyla 12 bin lira başlık parası ve ziynet eşyası istendi. Parayı teslim eden F.Ç. sözde gelin V.H.'yi yanına alarak Bağtepe Mahallesi'ne döndü.

3 gün boyunca uyutuldu

Sözde gelin V.H. verdiği uyku haplarıyla F.Ç.’yi sürekli uyutarak, cep telefonu, para ve diğer değerli eşyaları da yanına alarak evin banyo penceresinden kaçtı.



F.Ç. durumu ailesine ve jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma tarafından takibe alınan araç Kozan girişinde polis ve jandarma tarafından durduruldu. V.H. kaçarken çaldığı cep telefonunu yola attı. Yapılan aramalar sonunda F.Ç.’ye ait cep telefonu bulundu.

6 çocuğu varmış

Evlilik çetesi ile birlikte birçok kişiyi dolandıran V.H.’nin 6 tane çocuğu olduğu öğrenildi. En büyüğü 15 yaşında olan 6 çocuk annesinin bugüne kadar çete ile birlikte yaptığı sahte evliliklerden büyük miktarda para kazandığı iddia edildi.