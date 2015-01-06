Damacanayla kedi öldüren üniversiteli davasında garip karar: Kedinin fiyatı belirlensin

Eskişehir'de sahiplendiği kediyi evinde bıçakladıktan sonra kafasını dolu su damacanasıyla ezerek öldürdüğü ileri sürülen ve görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Mustafa Can Aksoy'un yargılanmasına devam edildi. Mahkeme hakimi, Emniyet Müdürlüğü'nden kedinin fiyatının belirlenmesi amacıyla bir pet shop yetkilisinin bilirkişi olarak mahkemeye getirilmesini talep ederek duruşmayı erteledi.

Kemal Atlan’ın Doğan Haber Ajansı’ndaki haberine göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Mustafa Can Aksoy, Eskişehir'deki 'Cafe De Kedi' adlı işyerinden aldığı 'İletki' adlı kediyi geçici olarak sahiplendi. Kediyi, geçen yıl Şubat ayında kaldığı öğrenci evinde işkence yaparak öldürdüğü öne sürülen Mustafa Can Aksoy hakkında Eskişehir 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'Mala zarar verme'

Kendisine ait olmayan hayvanı öldürdüğü gerekçesiyle 'mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istenen Mustafa Can Aksoy, Eskişehir 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan üçüncü duruşmaya katıldı. Cafe De Kedi işletmecileri Didem Erşan Üstündağ, Gülşah Mısırlıoğlu ve Duygu Kurt ile avukatlarının da katıldığı duruşmada tutuksuz sanık Aksoy'un sosyal paylaşım sitesindeki uzun saçlı fotoğraflarının aksine kısa saçlı, sakal tıraşı olmuş ve takım elbiseli olarak katılması dikkat çekti.

Mustafa Can Aksoy, olayı bilinçli bir şekilde gerçekleştirmediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Zararı karşılamaya hazırım. Bu duruma çok üzüldüm. Derslerim çok kütüydü. Ailemden uzaktım. Kendimi alkole vermiştim. Bu sebepten olay gerçekleşti. Bilinçli yapılmış bir durum değildir."

Aksoy’un davaya konu olan kedi dışında başka hayvan istismarı görüntüleri de ortaya çıkmış ve hayvanseverlerden büyük tepki görmüştü.

‘Kedi bir mal değildir’

Cafe De Kedi'nin işletmecilerinin avukatlarından Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı avukat Buket Ünlü duruşmada yaptığı konuşma davanın 'mala zarar verme' suçundan açıldığını belirterek bunu kabul etmediklerini söyledi. Ünlü şöyle davam etti:

"Kedi bir mal değildir ve can taşımaktadır. Bu nedenle sanığın cezalandırılmasını istiyoruz. Mal tanımlaması yapılarak suçtan ve cezadan kurtulmaya çalışılıyor. Biz hayvanın tespiti aşamalarını üzüntü ile karşılıyoruz. Yasadaki mal kabulünü kabul etmiyoruz. Biz kedinin Türk Lirası bazındaki değeri konusunda asla bir açıklamada bulunmayacağız. Çünkü kediyi mal değil canlı olarak görüyoruz."

Eskişehir 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Oğuzhan Selçuk, Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak bir pet shop yetkilisinin mahkemeye bilirkişi olarak katılarak kedinin fiyatının tespit edilmesi amacıyla duruşmayı 26 Şubat 2015 tarihine erteledi.

Duruşma sonrası Mustafa Can Aksoy, yakınları tarafından gazetecilere görünmeden adliye binasının arka kapısından dışarı çıkartıldı.



