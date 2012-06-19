T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dallas'ın muhteşem dönüşü

1990'lı yılların başında rekorla veda eden Dallas dizisi, 2012 yılında yine rekorla geri döndü

19 Haziran 2012 17:04

Amerikan TNT kanalında yayınlanan yeni jenerasyon Dallas, daha ilk bölümü itibariyle büyük bir başarıya imza atarak, kablolu yayın tarihinin rekorunu kırdı ve tam 6 milyonu aşkın insan tarafından izlendi.

Televizyon yorumcularının bir kısmı bu rekoru dizinin günümüze başarılı şekilde uyarlanmasına bağlarken, eleştirmenlerin büyük çoğunluğu Dallas'ın en az dizinin kendisi kadar ikonlaşmış ismi JR karakterine duyulan özlemden kaynaklandığı konusunda hemfikirler.

Aktör Larry Hagman'ın 81 yaşında olmasına rağmen performansından bir şey kaybetmediği yönünde yapılan yorumların yanı sıra, dizinin klasikleşmiş karakterlerinin de yeniden rol alıyor olmasının etkili olduğu vurgulanıyor. Nitekim Bobby Ewing rolünde Patrick Duffy ve Sue Ellen rolünde Linda Gray de tıpkı JR karakteri gibi, aynı oyuncular tarafından canlandırılıyor.

Sahibi oldukları petrol şirketinin yönetimi ve ayakta kalabilmesi adına yıldızları hiç barışmayan düşman kardeşler JR ve Bobby Ewing'in çocukları üzerinden devam eden yeni jenerasyon Dallas, özel tanıtım bölümünün izlenme oranıyla 80'li yıllarda elde ettiği rekoru da tazelemiş oldu. (Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

Dallas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24