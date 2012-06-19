Dallas'ın muhteşem dönüşü

Amerikan TNT kanalında yayınlanan yeni jenerasyon Dallas, daha ilk bölümü itibariyle büyük bir başarıya imza atarak, kablolu yayın tarihinin rekorunu kırdı ve tam 6 milyonu aşkın insan tarafından izlendi.

Televizyon yorumcularının bir kısmı bu rekoru dizinin günümüze başarılı şekilde uyarlanmasına bağlarken, eleştirmenlerin büyük çoğunluğu Dallas'ın en az dizinin kendisi kadar ikonlaşmış ismi JR karakterine duyulan özlemden kaynaklandığı konusunda hemfikirler.

Aktör Larry Hagman'ın 81 yaşında olmasına rağmen performansından bir şey kaybetmediği yönünde yapılan yorumların yanı sıra, dizinin klasikleşmiş karakterlerinin de yeniden rol alıyor olmasının etkili olduğu vurgulanıyor. Nitekim Bobby Ewing rolünde Patrick Duffy ve Sue Ellen rolünde Linda Gray de tıpkı JR karakteri gibi, aynı oyuncular tarafından canlandırılıyor.

Sahibi oldukları petrol şirketinin yönetimi ve ayakta kalabilmesi adına yıldızları hiç barışmayan düşman kardeşler JR ve Bobby Ewing'in çocukları üzerinden devam eden yeni jenerasyon Dallas, özel tanıtım bölümünün izlenme oranıyla 80'li yıllarda elde ettiği rekoru da tazelemiş oldu. (Deutsche Welle Türkçe)