Dallas'ın J.R.'ı Larry Hagman yaşamını yitirdi

Tüm dünyada beğeniyle izlenen Dallas dizisinin “J.R. Ewing”i, oyuncu Larry Hagman, 81 yaşında hayatını kaybetti.
81 yaşında hayata gözlerini yuman Hagman, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Dallas dizisi, 1978-1991 yılları arasında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerde gösterilmiş ve büyük ilgiyle izlenmişti.
Gösterildiği ülkelerde merakla izlenen dizide başrolü Larry Hagman (J.R.), Patrick Duffy (Bobby), Victoria Principal (Pamela), Barbara Bel Geddes ve Linda Gray (Sue Ellen) üstleniyordu.
Dallas dizisi, yıllar sonra Türkçe seslendirmeyle Star televizyonunda yayınlanmaya başlamıştı.