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Spor

Dallas yarı finalde!

San Antonio'yu deplasmanda 106-93 yenen Dallas Mavericks, seride durumu 4-1 yaparak yarı finale yükseldi.

29 Nisan 2009 03:00


San Antonio'yu deplasmanda 106-93 yenen Dallas Mavericks, seride durumu 4-1 yaparak Batı Konferansı'nda yarı finale yükseldi.


NBA'de play-off heyecanı oynanan 4 maçla devam ederken, Cleveland ve Los Angeles Lakers'tan sonra tur atlayan üçüncü takım Dallas Mavericks oldu.

Play-off birinci tur 5. maçında San Antonio Spurs'e konuk olan Mavericsk, 3-1 önde olduğu seriyi 106-93'lük skorla 4-1'e getirdi.

AT&T Center'daki maçta ilk yarıyı 52-48 önde geçen Dallas, son çeyreğe de 15 sayı farkla girerken, bu avantajını korudu ve tur atlayan taraf oldu. Play-off'ta 2006'dan bu yana ilk kez ilk turu geçmeyi başaran Dallas'ta 6 oyuncu çift haneli sayılar üretirken, maçın en skorer ismi 31 sayı-9 ribaunt-3 asistle oynayan Alman yıldız Dirk Nowitzki oldu.

Konuk ekipte ayrıca, Jason Terry 19 sayı-4 asist-2 ribaunt, Josh Howard da 17 sayı-8 ribaunt-3 top çalma ile önemli rol oynadılar.

2000 yılından bu yana ilk kez play-off'a ilk turda veda eden San Antonio Spurs'te ise, Tim Duncan'ın 30 sayı-8 ribaunt-2 blok ve Tony Parker'ın 26 sayı-12 asist-4 ribauntluk çabası yeterli olmadı.

Dallas Mavericks Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets-New Orleans Hornets eşleşmesinden gelecek takımla mücadele edecek. Seride Denver'ın 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor.

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