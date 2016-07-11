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Dünya

"Dallas saldırganı daha büyük eylem peşindeydi"

Kentteki protestolar sırasında 5 beyaz polisi vurularak öldürülmüştü

11 Temmuz 2016 11:53

Dallas Emniyet Müdürü David Brown, kentteki protestolar sırasında 5 beyaz polisi vurarak öldüren, 7 polisi de yaralayan Micah Johnson'ın çok daha büyük bir saldırı planladığını söyledi.

David Brown, Johnson'ın evinde yaptıkları aramada, saldırganın patlayıcıların imhası üzerinde çalıştığını tespit ettiklerini belirtti.

Brown, böylesi bir eylemin çok yıkıcı sonuçları olacağını vurguladı.

Dallas Emniyet Müdürü ayrıca, polisin Johnson'ın günlüğüne yazdığı notları okuduğunu ve bu notlardaki şifreleri çözmeye çalıştığını aktardı.

ABD ordusunda ihtiyat askeri olan ve keskin nişancı olduğu belirtilen 25 yaşındaki Micah Johnson, Cuma sabahı bir garajda sıkıştırıldıktan sonra öldürülmüştü.

 

"Polisin siyahları öldürmesine sinirlendim"

 

ABD'nin Louisiana eyaletinde geçtiğimiz hafta Alton Sterling ve Philando Castile adlı siyahlar, polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Ülkede Dallas dahil birçok kentte protesto gösterileri düzenlenirken; Micah Johnson, polisin siyahları öldürmesine sinirlendiğini ve beyaz polis memurlarını öldürmek istediğini söylemişti.

ABD Başkanı Barack Obama ise Dallas'ta "Önceden planlanmış vahşi ve aşağılık bir saldırı" düzenlediğini belirtmişti.

Gözaltına alınan aktivist serbest bırakıldı

Öte yandan, Louisiana eyaletinde gözaltına alınan Black Lives Matter (Siyahların Yaşamları Değerlidir) hareketinin önde gelen isimlerinden aktivist DeRay Mckesson serbest bırakıldı.

Bir otoyolu trafiğe kapatmakla suçlanan DeRay Mckesson, eyaletin başkenti Baton Rouge'da yüzlerce kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Mckesson ABD'de ilk kez 2014'te, Michael Brown adlı bir siyahın Missuori eyaletinin Ferguson kasabasında yine polis tarafından öldürülmesinin ardından halka protesto çağrısı yaptığı tweetlerle tanınmıştı.

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