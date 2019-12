Dallas kazanmasını bildi

NBA'de Dallas Mavericks, üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla New York Knicks'i kendi evinde 99-94 mağlup etti.





Son 5 maçın 4'ünü kazanmayı başaran Dallas Mavericks, sahasında Atlantik Grubu'nun son sırasında yer alan New York Knicks'i ağırladı.



Üçüncü çeyrekte rakibine kolay sayı şansı tanımayan Mavericks, sahadan da 99-94'lük skorla galip ayrıldı.



Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, Chris Duhon'ın 3 sayılık basketleriyle oyuna ağırlığını koyan New York, ilk çeyreğin son 4 dakikasına 21-14 önde girdi. Dış atışlarda yakaladığı yüksek yüzdeyle farkı eriten ev sahibi takım, çeyreğin sonunda skoru 29-27'ye getirerek farkı 2 sayıya indirdi.



İkinci, çeyreğe Wilson Chandler'ın basketleriyle iyi başlayan konuk ekip, Brandon Bass'ın sayılarına engel olamadı ve Mavericks 37-36 öne geçti. Üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle skor üstünlüğünü yeniden ele geçiren New York, soyunma odasına 59-54 önde gitti.



İkinci yarının ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçilirken, Josh Howard'ın da hücumda devreye girmesiyle birlikte farkı eriten Mavericks, son 1 dakikaya girilirken skora 78-78 eşitlik getirdi ve son çeyreğe 80-78 önde başladı.



Son çeyreğe Jason Terry'nin 3 sayılık basketiyle başlayan ev sahibi ekip, Jason Kidd'in de skora yaptığı katkıyla birlikte üstünlüğünü korudu ve sahadan 99-94'lük skorla galip ayrıldı.



Mavericks'te Josh Howard 19 sayı – 4 ribaunt – 3 top çalma – 3 asistlik performansıyla takımının skor yükünü üstlenirken, Jason Kidd 16 sayı – 7 ribaunt – 4 asist – 3 top çalmayla, kenardan gelen Brandon Bass 12 sayı – 11 ribaunt – 4 blok – 2 top çalmayla oynadı.



Hücumda bekleneni veremeyen Alman yıldız Dirk Nowitzki ise, 10 sayı – 7 asist – 7 ribauntla katkı yaptı.



Konuk ekipte tecrübeli oyun kurucu Chris Duhon'ın 24 sayı – 7 asist – 2 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelemek için yeterli olmazken, Wilson Chandler 20 sayı – 4 ribaunt – 3 asistle, oyuna sonradan giren Al Harrington 14 sayı – 6 ribaunt – 3 top çalmayla maçı noktaladı.