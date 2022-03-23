Dallas Fed ekonomistlerinden Rusya uyarısı: Enerji yaptırımları devam ederse resesyon kaçınılmaz olur

ABD Merkez Bankası'na (Fed) bağlı 12 eyalet merkez bankasından biri olan Dallas Fed’in ekonomistleri, 2022'de Rus enerji ihracatının devam etmemesi durumunda küresel ekonominin resesyondan muhtemelen kaçınamayacağını öne sürdü.

Ekonomistler Lutz Kilian ve Michael Plante tarafından kaleme alınan ve Dollas Fed tarafından bugün paylaşılan makalede, “2022’nin geri kalanında Rusya’nın enerji ihracatının büyük kısmı piyasadan çekilirse, küresel bir ekonomik gerileme kaçınılmaz görünüyor” denildi.

Çalışmada, böylesi bir durumda yaşanacak resesyonun, 1991'de yaşanandan daha uzun süreli olabileceği uyarısı da yer aldı.

1990 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgalinin ve Körfez Savaşı'nın ardından petrolde arz şoku yaşanmış ve bu durum küresel ekonomik durgunluğu tetiklemişti.

Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırması, o dönem savaş kaynaklı arz şokunun etkisini hafifletmiş ve durgunluk bir yıldan az sürmüştü.

"Suudi Arabistan'ın açığı telafi etmesi zor"

Sözcü'de yer alan habere göre Finansal kurumların Rus enerji ihracatını desteklemeyi reddetmesinin risk yaratan temel unsur olduğunu belirten ekonomistler, “ABD ve Avrupa Birliği yaptırımları başlangıçta kasıtlı olarak Rus enerji ihracatını dışarıda bıraktığından, bu sonuç büyük ölçüde beklenmiyordu” dedi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yardım sağlamayacağının sinyallerini verdiği göz önüne alındığında, Rusya'nın kısılan arzını telafi etmesinin zor olabileceğine işaret eden ekonomistler, ABD kaya petrolü üreticilerinin “tedarik zinciri darboğazları, işgücü kıtlıkları ve kamu yatırımcılarının sermaye disiplini konusundaki ısrarları nedeniyle kısıtlandığını” vurguladı.