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Yaşam

Dallas dizisi ekranlara geri dönüyor

33 yıl önce başlayan ve dünyanın dörtbir tarafından milyonlarca hayranı olan Dallas dizisi ekranlara geri dönüyor.

13 Temmuz 2011 03:00

T24 - Dallas dizisi yeniden ekrana geliyor. Dizinin unutulmaz karakterleri J.R., Bobby, Sue Ellen'i canlandıran Larry Hagman, Patrick Duffy ve Linda Gray yeni bölümlerde de oynayacak.



33 yıl önce başlayan ve dünyanın dörtbir tarafından milyonlarca hayranı olan Dallas dizisi ekranlara geri dönüyor.


Deutsche Welle'nin haberine göre, bugüne kadar 357 bölümü yayınlanan dizi, Ewing ailesinin büyük oğlu J.R.’ın sinsi gülüşüyle özdeşleşmişti. TNT Amerikan televizyon kanalının yayınlayacağı on yeni bölümde J.R. Ewing’i yine 80 yaşındaki Larry Hagman oynayacak.



'Kötü adam' J.R. yine işbaşında!


Dallas dizisi ilk kez 1978 yılında yayınlanmış ve 1991'de de ekranlara veda etmişti. Dünya genelinde 70 ülkede izlendi. Diziye Larry Hagman’ın rolü için yüksek ücretler talep etmesi nedeniyle son verildiği söyleniyor.


J.R. Ewing rolündeki Larry Hagman, Dallas dizisinin bugüne kadar çekilen 357 bölümünde de rol alan tek oyuncusu. Hagman ve J.R.'ın kardeşini oynayan 62 yaşındaki Patrick Duffy, dizinin pek çok bölümünde kamera arkasına geçerek yönetmenlik de yaptılar.



Artık çocukların sözü geçiyor


Dallas’ın planlanan yeni on bölümü, 2012 yazında ekranlarda izlenebilecek. Teksaslı petrol zengini Ewing ailesinin yaşadığı ünlü 'Southfork Çitliği'nde artık J.R’ın oğlu John Ross’un sözü geçecek. John Ross’u 29 yaşındaki Josh Henderson, Bobby’nin üvey oğlu Christopher’ı da 'Desperate Housewives'taki bahçeven rolüyle tanınan 32 yaşındaki Jesse Metcalfe canlandıracak. Yine dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Sue Ellen rolünü bugün 71 yaşında olan Linda Gray oynamaya devam edecek.


Dallas’ın 21 Kasım 1980’de yayınlanan bölümü ABD'de izlenme rekoru kırmıştı. Herkese kötülük yapan J.R’ı kimin vurduğunu görmek için Amerikan CBS televizyonunu 83 milyon kişi izledi. Bu rekoru daha sonra bir tek yine CBS’te yayınlanan MASH dizisinin son bölümü kırabildi.



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