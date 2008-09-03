Dallas bile hafif kalır

Diziyi yalıda tanıttılar



Halit Ziya Uşaklıgil'in "Aşk-ı Memnu" adlı romanının TV uyarlaması, yarın akşam ilk bölümüyle Kanal D ekranında olacak. Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Zerrin Tekindor'un başrolde olduğu dizinin tanıtımı ise önceki gün Sarıyer'de, çekimlerin yapıldığı yalıda gerçekleşti.



Entrikaların sonu yok



Dizide anne ve kızın aynı anda âşık olduğu Adnan karakterini canlandıran Selçuk Yöntem, proje hakkında son derece iddialı konuştu: "Zengin ve edebi yönü kuvvetli bir eser Aşk-ı Memnu... Öte yandan tam bir entrikalar zinciri... Bu açıdan bakarsak Dallas bizim yanımızda hafif bile kalır."



İzleyici ters köşeye yatacak



Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ da bu dizide izleyiciyi şaşırtacak. Şimdiye kadar sessiz sakin karakterleri canlandıran oyuncu, bu kez "kötü adam" olarak ekrana gelecek. Tatlıtuğ bu ilginç değişiklikle ilgili “İzleyici ters köşe rollerde görecek bizi. Önce demoralize olacaklar, sonra umarım toparlarlar" dedi.



Dizinin Bihter'i Beren Saat, "Bazı kadınların çocuksu bir cinselliği vardır, bazıları ise femme fatale’dir. Beni ilk gruba koyuyorlar genellikle. Yaş olarak biraz daha büyüdükten sonra ne olur bilinmez" diye konuştu.



1975'te TRT’de yayınlanan Aşk-ı Memnu, 33 yıl sonra günümüze uyarlanmış haliyle izleyici karşısında. Bu kez dizinin kötü adamı ise Kıvanç Tatlıtuğ... Onu Dallas dizisindeki J.R Ewing karakterine benzeten arkadaşları, "Aşk-ı Memnu'nun J.R'ı da (Ceyar) Kıvanç olacak" diyor.









