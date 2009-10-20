Dalkılıç, mavi sulara döndü

Dünya Sualtı Serbest Dalış rekortmeni Yasemin Dalkılıç, 27 Aralık'ta Bodrum'da yapacağı yeni dünya rekoru denemesine ABD'nin Miami kentinde hazırlanıyor.



Pankreasında tümör saptanınca, dalış sporuna 2003 yılında ara vermek zorunda kalan Dalkılıç, beş yıllık tedavinin ardından hastalığı yendi.



Sponsor bulmakta zorlanırken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı özel destekle bu yıl tekrar mavi sulara döndü. Kübalı eşi ve antrenörü Rudi Castineyra ile Miami’de yaşayan ve 1 Temmuz’dan beri yeni denemesine hazırlanan Dalkılıç, “Yıllar süren sabır dolu çalışmamız pankreasımda tümör saptanınca birkaç saniyede yok oldu ve önceliklerim bir gecede değişti. Beş yıl boyunca savaştım ve azmimle bu hastalığı yendim” dedi. Dalkılıç, Sınırsız Değişken Ağırlık kategorisindeki 120 metrelik dalışıyla 2000 yılında ‘Dünyanın en derine dalan kadın dalgıcı’ olmuştu. Yeni rekor denemesinin kategorisi ve derinliği denemeden bir ay önce açıklanacak.