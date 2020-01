Dalış tutkunlarının yeni gözdesi mağaralar

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA ve çevresinde yer alan önemli dalış noktaları, macera tutkunları için cazibe merkezi haline dönüştü. Son yıllarda su altı tutkunlarının gözdesi ise mağaralar.

Antalya ve çevre ilçelerde önemli dalış noktaları bulunuyor. Bunlar arasında İkinci Dünya Savaşı\'na tanıklık etmiş ve savaş sırasında batırılmış savaş araçları, en cazip yerler arasında yer alıyor. Kent merkezinin denizle buluştuğu falezler, Kemer yolu üzerindeki Sıçan Adası\'nın doğusundaki mağara, dalmayı sevenlerin ilgisini çekiyor. Lara ve Konyaaltı plajları arasında kalan falezler bölgesinin ilginç yapısı su altı tutkunlarını cezbediyor.

Geçen yıl turistik amaçlı 200 binin üzerinde dalışın hemen hemen yüzde 50\'si mağara bölgelerinde yapıldı. Özellikle Rus ve Avrupalı turistler mağara dalışlarına ilgi gösteriyor. Dalış turizmini yurt dışındaki turizm fuarlarında anlatan Antalya Deniz Ticaret Odası yönetimi, mağaraları ve doğal su altı değerlerini ön plana çıkartıyor. Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı İnanç Kendiroğlu, deniz altının ve mağara bölgelerinin su altı tutkunlarını heyecanlandırdığını, özellikle mağara dalışlarına ilginin yüksek olduğunu gözlemlediklerini söyledi. Kendiroğlu, \"2018 yılı içinde Almanya, Hollanda ve Rusya\'da düzenlenecek turizm fuarlarında su altı zenginliklerimizi daha ayrıntılı anlatarak dalış turizmimizdeki rakamsal verileri ikiye üçe katlamayı hedefliyoruz\" dedi.

SIÇAN ADASI MAĞARASINA EŞSİZ DALIŞ DENEYİMİ

Kent merkezinin batısında Kemer yolu üzerinde yer alan Sıçan Adası\'nın çevresi irili ufaklı birçok mağarayı barındırıyor. Amatör profesyonel dalgıçların dalış yapabileceği noktalardan biri olan Sıçan Adası\'nın sahile bakan kısmının derinliği 8 metre, kuzeye doğu yakası ise kayalık ve 22 metre derinliğinde. Adanın doğusundaki mağara ise görünüm olarak en dikkat çeken nokta.

GÖK MAĞARASI\'NA DALIŞ KEYFİ

Finike\'de bulunan Gök Mağarası da mağara dalgıçlarının ilgisini çeken tatlı su kaynaklarından biri. Ortalama 15 metre derinlikten sonra mağara suyu tuzlu suyla karışıyor. Geniş bir koridorla dibe doğru inen mağarada da sarkıtların bulunması daha önceden kuru olduğunun işaretlerinden. 1995 yılında yapılan araştırma dalışlarından sonra bu mağaranın Asya\'nın o güne kadar dalışı yapılmış en derin mağarası olduğu saptandı.

ÜÇ ADALAR SUALTI ZENGİNİ

Bu bölgeye yakın bir başka nokta ise Tekirova açıklarında bulunan ve Üç Adalar olarak adlandırılan, küçük adalardan oluşmuş dalış bölgesi. Burası, çok çeşitli derinliklere sahip olması, dip yapısının Antalya\'ya oranla zenginliği, görüş netliği ve birçok dalış merkezine yakınlığı nedeniyle en popüler dalış bölgeleri içinde yer alıyor.

İÇ ADALAR\'DA BALIK ÇEŞİTLİLİĞİ YÜKSEK

Tekirova ve Kalkan bölgeleri Akdeniz\'in eşsiz derinliklerini ve doğal yaşam ortamlarını görmek isteyenler için çok cazip fırsatlar sunuyor. Tekirova açıklarındaki İç Adalar çeşitli dalış türlerinin gerçekleştirilebildiği bir bölge. Bölgenin zengin bir dalış noktası olan kanyonda, iri vatozlar ve her çeşit balık görülebiliyor. İç Adalar, mağara dalışı için de ideal. Yine bu sular makro ve gece fotoğrafçılığı için görsel bir şölen yeri. Kıyı sularda yunuslarla her an karşılaşma imkanı da var.

SULUİN MAĞARASI

Kırkgöz mevkiindeki Suluin Mağarası, içindeki sarkıt ve dikitlerden dolayı daha önceden kuru olduğu tahmin edilen sualtı mağaralarından biri. 1995 yılında yapılan bir araştırmada mağara derinliğinin 83 metreye ulaştığı ve kanallardan daha ilerlendiğinde 45 metre civarı bir derinlikte büyük bir salonun içine girildiği saptandı. Bu salonun duvarları sarkıtlar, traverten havuzlar ve diğer oluşumlarla kaplı. Salona giren ve çıkan çok sayıdaki yan kollar olduğu yapılan araştırma dalışlarında belirlendi.



FOTOĞRAFLI