-Dalış rekortmeninden "yeni yıl" dalışı ÇANAKKALE (A.A) - 01.01.2012 - Dünya dalış rekortmeni, milli sporcu Cenk Devrim Ulusoy, 2012 yılına Çanakkale'de denizde girdi. Antalya'nın Kaş ilçesindeki Hidayet Koyu açıklarında 1 Ekim 2011 tarihinde paletsiz ip destekli 80 metre derinliğe dalarak dünya rekorunun sahibi olan Ulusoy, eşi Funda Ulusoy ile kordon boyuna geldi. Burada dalış kıyafetlerini giyen Ulusoy, denize girerek, 2012 yılının ilk saniyelerini Çanakkale Boğazı'nda geçirdi. Ulusoy, suya girmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, her yeni yılı denizde karşılamanın kendisi için gelenek haline geldiğini söyledi. Denizde yeni yılı karşılamanın kendisine bir çok rekor ve dünya şampiyonluğu kazandırdığını belirten Ulusoy, ''2012 umarım hepimiz için sağlık dolu bol kazançlı geçer. Benim için de inşallah yeni dünya rekorlarıyla kapanır. Şubat ayının ortasında kısmetse güzel bir dünya rekoruyla yeni yıla başlamayı hedefliyoruz. Ondan sonra da ekim ayına kadar dünya rekorları inşallah sürecek. Üst üste kırılan bu rekorlar, serbest dalışta kısa bir geçmişi olan Türkiye için dünyaya damgasını vurdu. Bu da benim için inanılmaz şekilde mutluluk verici oluyor'' diye konuştu. Daha sonra Çanakkale Boğazı'nda suya giren Ulusoy, bir süre yüzdükten sonra kıyıya çaktı. Bu sırada kordon boyunda toplanan pek çok kişi alkışlarıyla Ulusoy'a destek oldu.