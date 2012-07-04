Dalış hocası şezlong sandı, Eros figürlü lahit çıktı

Antalya'da bir dalış hocasının şezlong sanıp çıkarmak istediği lahit tam 6 saatte sulardan çıkarıldı. Alanya müzesine götürülen lahit Medusa ve Eros figürleriyle büyüledi.

Milliyet'in haberine göre, Antalya’nın Alanya İlçesi’nde Justinianopolis Antik Kenti yakınlarında denizde, Roma Dönemi’ne ait olduğu sanılan ve büyük bölümü ’Medusa’ ve ’Eros’ figürleriyle kaplı lahit bulundu. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından denizden çıkarılan lahit, incelenmek üzere Alanya Müze Müdürlüğü’ne götürüldü.

Okurcalar Beldesi Karaburun mevkiindeki dalış okulunda eğitmenlik yapan Hakan Güleç, 20 gün önce dalış yaptığı sırada üzeri kum ve kaya parçaları ile örtülü bir cisim gördü. Şezlong sanarak denizden çıkarmaya çalıştığı cismin ’lahit’ olduğunu fark eden ve üzerindeki figürlerin fotoğrafını çeken Güleç, çektiği fotoğrafları Alanya Müze Müdürlüğü’ne götürerek bilgi verdi.

Bölgede inceleme yapan yetkililer, M.S. 2 veya 3’üncü yüzyıla ait olduğu tahmin edilen lahdi bulunduğu yerden çıkararak Alanya Müzesi’nde sergilemeye karar verdi. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Yaşar Yıldız ve arkeologlar, bir dalış ekibinin desteğiyle lahdin çevresindeki kum ve kayaları 6 saat süren çalışmanın sonunda temizledi. Justinianopolis Antik Kenti yakınlarındaki lahit, özel bir vinçle denizden çıkarıldı.

Bölgede tatil yapan turistler de çalışmaları ilgiyle izledi. Lahit çıkarıldığı sırada alkışlarla müze yetkililerine ve dalgıçlara destek veren turistler, eserin fotoğrafını çekmek için birbiriyle yarıştı. 6 dalgıç ve vinç yardımıyla çıkartıldıktan sonra bir deniz aracına konulan lahit önce Avsallar Beldesi İskelesi’ne, oradan da bir kamyona yüklenerek Alanya Müzesi’ne götürüldü.

Lahdin üzerinde yazı ve figürler bulunduğunu anlatan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Yaşar Yıldız, "Eserin 3 tarafı yüksek kabartmayla işlenmiş. Oldukça iyi bir lahit. Alanya Müzesi çok güzel bir eser kazandı. Üzerindeki ’Eros’ ve ’Medusa’ figürlerinden Roma Dönemi’ne ait olduğu görülüyor. Yazıtlar ve figürler incelenince kime ait olduğu belirlenebilir" dedi.

Alanya Müze Müdür Vekili Seher Türkmen ise eseri zarar vermeden denizden çıkardıklarını söyledi. Lahdin arkeologlar ve yazı uzmanları tarafından inceleneceğini kaydeden Türkmen, "Hangi döneme ve kime ait olduğu o zaman net olarak ortaya çıkacak. Duyarlılık göstererek bize haber veren dalgıca çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Lahdi bulan dalgıç Hakan Güleç, "Önce şezlong sandım. Yanına kadar gidip üzerindeki kumu kaldırınca figürler olduğunu gördüm. Sualtı fotoğraf makinesiyle figürlerin fotoğrafını çekip müze yetkililerine bilgi verdim. Daha önce de bölgede bazı eserler bulmuş ve yine müze görevlilerine ulaştırmıştım" ifadelerini kullandı.