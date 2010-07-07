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DALIŞ EĞİTMENİ DE ÖLDÜ İSTANBUL (A.A)

07 Temmuz 2010 03:02

-DALIŞ EĞİTMENİ DE ÖLDÜ İSTANBUL (A.A) - 06.07.2010 - Kadıköy'de apartman yönetimiyle ilgili toplantıda iki kişiyi tabancayla öldüren Kemal Akın'ın bıçakla yaraladığı dalış eğitmeni Erhan Eraslan, tedavi gördüğü hastanede öldü. Caddebostan'daki Türk Balık Adamlar Kulübü lokalinde meydana gelen olayın ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan bir çocuk babası Eraslan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  Lokalde iki gün önce Erenköy Kantarcı Rıza Sokak'taki apartmanın yönetimine ilişkin düzenlenen toplantıda, apartmanın eski yöneticisi Kemal Akın (61) tarafından tabancayla vurulan Yıldırım Sunder ve eşi Nesteren Sunder hayatını kaybetmiş, Akın'ın bıçakladığı dalış eğitmenleri Eraslan ve Halit Esen ise yaralanmıştı.   

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