'Dali' sergisinin süresi uzatıldı

Açıldığı günden bu yana 160 bini aşkın sanatsever tarafından gezilen "İstanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dali sergisinin teşhir süresi, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 1 Şubat 2009 Pazar gününe kadar uzatıldı.



Serginin ev sahibi, Sakıp Sabancı Müze Müdürü Nazan Ölçer yaptığı açıklamada, Picasso ve Rodin'den sonra batının bir diğer büyük ustasını sanatseverlerle buluşturan serginin, ulusal ve uluslararası alanda, en az önceki sergiler kadar büyük bir ilgiyle karşılanacağına baştan beri inandıklarını ifade ederek, "Sanatseverlerin, büyük bir heyecanla devam eden ilgisinden çok mutluyuz. Serginin açıldığı ilk günden itibaren oluşan kuyruklarımız devam ediyor. Serginin sömestre tatilini içine alacak şekilde uzatılması yönünde telefon ve e-posta ile gelen talepleri ve günlük ziyaretçi sayısımızı göz önüne alarak, serginin süresini sömestre tatilinin bir haftasını da içine alacak şekilde 10 gün uzatmaya karar verdik. Ek sürenin, sergiyi henüz gezemeyenler için fırsat yaratacağına inanıyoruz" dedi.



Gala-Salvador DalVakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen ve 20 Eylül'de başlayan sergiyi bugüne kadar 160 binden fazla sanatsever gezdi. Sergi, 1 Şubat'a kadar, Pazartesi günleri hariç, Salı, Perşembe, Cuma ve Pazar günleri 10.00-18.00, çarşamba ve cumartesi günleri 10:00-22:00 saatleri arasında görülebilecek.

