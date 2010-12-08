'Dalgın' polis Avcı'nın ikinci yanlışı

T24 - Münevver Karabulut cinayetinde villadaki parayı tutanağa geçmemekten yargılanan polis memuru, rezidans cinayetinde ise imzasız ifade tutanağına göre tanıklık etti...





Şişli’deki bir rezidansta işadamı Fatih Edremit’in öldürülmesine ilişkin Hasan Heybetli ile Onur Özbizerdik’in tutuklu yargılandığı duruşmada Antalya’da yakalanan davanın sanıklarından Bülent Zara’yı İstanbul’da havalimanında teslim alan polis memuru Sami Avcı “tanık” olarak dinlendi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





‘Tutanak yok’



Avcı, Zara’nın “Edremit’i Özbizerdik’in öldürdüğü” yönünde beyanda bulunduğu tutanağı zanlı yorgun olduğu için imzalatmadıklarını söyledi. Özbizerdik, “Cem ve Nida Garipoğlu’na ilişkin bir soruşturma geçirip geçirmediğini” sorunca polis, cinayet sonrası Garipoğlu ailesinin evindeki aramada bulunan parayı tutanağa geçirmedikleri yönündeki iddialara ilişkin açılan davada yargılandığını bildirdi.



Özbizerdik, “Tutanak tutmadıkları için yargılanıyorlar. Burada da ‘Tutanak tuttuk’ diyorlar” dedi. Ölen işadamının oğlu Alican Osman Edremit’te, Zara’yı darp etti.





‘İki üç el ateş etti'’



İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya, Özbizerdik, Heybetli, Zara ve taraf avukatları ile işadamının eşi Lamia Edremit ve oğlu katıldı. Polis Avcı, havalimanında teslim aldığı Zara’yı bölge amiri Aydın Türk’ün odasına getirdiklerini anlattı. Avcı, “Bülent Zara odada Özbizerdik’in elinde gri renkli toplu tabir edilen tabanca olduğunu ve Edremit’e ateş ettiğini, iki üç el silah sesi duyduğunu” beyan etti. Tutanak altına aldık” dedi.



‘İfadesi sabah’



Mahkeme Heyeti Başkanı Salih Öztürk, tutanakta neden sanık Zara’nın ismi ve imzasının bulunmadığını sorunca Avcı, “Zara, ‘yorgunum, yoldan geldim, yatacağım’ dedi. Bu yüzden isim ve imzasını almadım. Bölge amiri ‘sabah ifadesi alınır’ dedi.



Nöbet istirahatine ayrıldım. Sabah ifadesinin alınıp alınmadığını bilemem” diye konuştu. Özbizerdik ise resmi ifadesi alınmadan kendisine de olayın defalarca anlattırıldığını, Zara da olduğu gibi tutanak tutulmadığını kaydetti. Özbizerdik’in tanıktan “Cem ve Nida Garipoğlu davasına ilişkin bir soruşturma geçirip geçirmediğinin” sorulmasını istemesi üzerine Başkan, davayla ilgisinin bulunmadığını söyledi.



Özbizerdik, “Olur mu efendim. Orada da bir parayı tutanağa geçirmedikleri için haklarında soruşturma açılmış. Burada da Heybetli cebinde 6 bin TL para olduğunu söylüyor ama üzerinden 850 TL para çıkıyor” diye ısrar etmesi üzerine tanıktan cevap vermesi istendi. Avcı, Cem ve Nida Garipoğlu’yla ilişkili olarak hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçundan soruşturma açıldığını, iddianın arama sırasında evde bulunan parayı tutanağa geçirmedikleri yönünde olduğunu, cinayet soruşturmalarında suçla ilgisi bulunmayan para ya da eşyaya ilişkin tutanak tutmadıklarını ve davanın sürdüğünü anlattı.





‘Tezgah var'’



Özbizerdik’te, “Tutanak tutmadıkları için yargılanıyorlar. Burada da ‘Tutanak tuttuk’ diyorlar. Kendisinin lakabı ‘Asansör Sami’dir. Eskiden insanları asıyorlardı, şimdi asamıyorlar böyle tezgah kuruyorlar” dedi.



Zara’nın avukatı Fatih Çınar da, tutanağın sonradan düzenlendiğini tanıkların beyanlarını kabul etmediğini söyledi. Özbizerdik’in avukatı Ali Rıza Dizdar, tutanağın sahte olduğunu savundu. Söz alan Heybetli’nin avukatı Tuncay Sancakoğlu Özbizerdik’e “Bana ‘sen’ diye hitap edemezsin. Terbiyeli ol” deyince büyüyen tartışmaya ön sıradaki Heybetli de karıştı.





‘Seni saygısız’



Özbizerdik, kendisini tahrik ettiğini söylediği Heybetli’ye, “İ...” diye hakaret edince salondan çıkarıldı. Heybetli de “Seni saygısız. Senin dedene kurban olayım” diye bağırdı. “25 yaşındaki çocuk bana küfür ediyor” diyen Heybetli, arkasındaki Zara’ya dönerek, “Bu aileyi birbirine sokmak için elinden geleni yaptın. Neden doğruyu söylemedin Bülent” dedi. Zara ise, “Doğruyu söyledim. Sen yaptın” diye cevap verdi. Tartışan taraf yakınları ile Heybetli de salondan çıkarıldı.

'Arada kavga çıktı'

Bu arada, verilen ara sırasında salondan çıkan Zara’yı darp eden ölen işadamının oğlu Alican Osman Edremit, polislerce yatıştırıldı.

Avukat Dizdar da, 1 Temmuz 2009’daki ekspertiz raporu ile Balistik Şubesi’nin raporunun çelişkili olduğunu, el koyma tutanağına göre tüm şüphelilerin giysilerinin aynı torbaya konularak ekspertiz incelemesine gönderildiğini, barut izlerinin birbirlerine bulaşıp bulaşmayacağının araştırılması gerektiğini söyledi.

Salona alınan Özbizerdik ile Heybetli’nin talepleri alındı. Verilen ara sırasında Zara, ölen işadamının oğlu tarafından darp edildi. Giysilerin aynı torbaya konulması durumunda barut artıklarının birbirine sirayet edip etmeyeceği hakkında rapor alınmasına karar veren heyet, Zara’yı duruşmadan vareste tutarak erteledi.

Zara ‘Heybetli yaptı’ demişti

İddianameye göre 22 Haziran günü önce Özbizerdik ve Zara, ardından Özbizerdik’in yemek daveti üzerine Heybetli rezidansa geldi. Zara ifadesinde, Heybetli’nin tabancasıyla 4-5 el ateş ettiğini söyledi. Özbizerdik de maktulü Heybetli’nin vurduğunu öne sürdü. Heybetli ise Özbizerdik’in tokatlama yüzünden tartıştığı Edremit’e silah çekmesi üzerine odadan çıktığını, asansöre bindiği sırada birkaç el silah sesi geldiğini iddia etti. Özbizerdik, Heybetli ve Zara’nın “kasten adam öldürmek” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi.